Chelsea-Manchester City streaming gratis Dazn e diretta tv Efl Cup, oggi 24 febbraio dalle 17.30

Chelsea-Manchester City, Stamford Bridge, ore 17:30. Il primo verdetto della stagione in Inghilterra vedrà alzare la Coppa di Lega al Chelsea o al Manchester City. Per Sarri e Guardiola, amici e reciproci estimatori prima che rivali, potrebbe essere un titolo importante, per le due squadre l’occasione di scavalcare l’altra a quota 6 Coppe di Lega. Cosa ci aspetta in Chelsea- Manchester City?

Così arriva il Chelsea- Ad oggi Sarri è un uomo su una zattera circondata dagli squali dei suoi detrattori tra stampa, tifo e, forse, anche qualcuno dentro lo spogliatoio. E quella zattera inspiegabilmente si sta sgretolando senza sosta. Meriterebbe una lunga analisi a parte la strana ideologia del Chelsea che rimanendo su un modello low cost di giocatori sogna di competere con le big d’europa puntando semplicemente sull’emotività dei nuovi allenatori. E se Mourinho e Conte sono riusciti in un impresa, Sarri ha bisogno di più di tempo per far sedimentare la propria filosofia di gioco e rendere al meglio la squadra (confrontare il Napoli nell’anno di transizione di Ancelotti con quello dell’ultimo anno di Sarri per credere). Quindi vi rimando a questo bell’articolo di Eurosport, ricordando che Sarri ha vinto una partita in più di Guardiola nel suo primo anno. Chelsea-Manchester City, dopo il 6-0 di campionato, rischia di portare altra polvere nel tornado che sta girando, tra blocco del mercato e società in vendita, in quel di Londra.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpiculeta, Rudiger, David Luiz, Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; Pedro, Higuain, Hazard

all: Maurizio Sarri

Così arriva il Manchester City- Guardiola aveva rischiato di far esonerare il suo amico Sarri con un pesantissimo 6-0 in campionato, poi Pep aveva speso parole positive: “Nel mio primo anno al City, nessuno ha avuto dubbi sul sottoscritto. I media non hanno mai usato la parola esonero nei miei confronti. La mia opinione su Sarri e sul Chelsea non è cambiata dopo il 6-0 del 10 febbraio. I Blues restano una delle migliori squadre d’Europa e Maurizio un fior di collega“. Oggi Guardiola ha l’occasione di vincere il primo titolo di quella che potrebbe rivelarsi la sua ennesima splendida stagione, bissando il risultato dell’anno scorso e mettendo più nel lastrico his friend mr. Maurizio. Occhio agli indisponibili per Chelsea- Manchester City: Jesus, Stones e Mendy

Manchester City (4-3-3) : Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, D. Silva; Sterling, Aguerp, Sané. all: Pep Guardiola

Chelsea-Manchester City: info streaming e diretta tv

Chelsea-Manchester City sarà trasmessa, come molte partite di Premier LEague, in esclusiva su Dazn. Sarà poi possibile vedere anche on demand gli highlights. Per chi ha un decoder sky q potra vederla in tv collegandolo ad internet ed all’abbonamento Dazn, gli altri da dispositivo mobile