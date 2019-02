Fermana-Pordenone è la sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C Girone B: il match, in programma questo pomeriggio allo stadio Bruno Recchioni, con fischio di inizio previsto per le ore 16.30, rappresenta un importante crocevia per le due compagini.

Gli uomini del tecnico Flavio Destro sono reduci dal pareggio a reti inviolate contro il Vicenza, ma nel contempo hanno racimolato appena tre punti nelle ultime sei gare di campionato: pesano le sconfitte subite contro Gubbio, Sudtirol e Ravenna, che di fatto hanno relegato la Fermana quasi ai margini della zona play-off, ottavi con 37 punti totalizzati, frutto di dieci successi, altrettante sconfitte e sette pareggi. Contro i ramarri sarà necessario senza dubbio invertire il trend, anche perché la concorrenza è alquanto agguerrita, con Vicenza e Ternana, tra le altre, che scalpitano per conquistare un posizionamento in classifica utile per giocarsi gli spareggi per la promozione in Serie B.

I friulani del tecnico Attilio Tesser d’altro canto sono forti del primo posto conquistati, a quota 54 punti, a +7 sulla Triestina, che nell’ultimo turno di campionato che rosicchiato due punti ai neroverdi, superando in campionato la Ternana per 0-2 e sfruttando al tempo stesso il passo falso del Pordenone, reduce dal pareggio beffa contro il Renate. Un’ulteriore fetta di promozione in Serie B passa anche dal delicato match di Fermo, nel corso del quale sarà necessario fare punti e magari sperare in un eventuale colpo di scena al Nereo Rocco, dove gli alabardati ospitano proprio i nerazzurri lombardi, avversario dell’ultimo turno di campionato dei ramarri.

A dirigere l’incontro Fermana-Pordenone è stato designato il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Tiziano Notarangelo della sezione di Cassino e Simone Assante della sezione di Frosinone.

Fermana-Pordenone streaming oggi 23 febbraio

La sfida Fermana-Pordenone, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C Girone B, sarà visibile attraverso la web tv ufficiale della Lega Pro, ossia Serie C TV, disponibile online sul sito elevensports.it: per visualizzare lo streaming live dell’incontro sarà necessario registrarsi gratuitamente sulla piattaforma, accedere con le credenziali inserite in tale circostanza ed acquistare uno dei pacchetti disponibili tra singolo match, intera stagione solo trasferta e intera stagione casa e trasferta.

I pacchetti per visualizzare la gara sono disponibili al prezzo di listino indicato sul sito web della piattaforma, elevensports.it.

Fermana-Pordenone mobile e app oggi 23 febbraio

La sfida Fermana-Pordenone sarà fruibile anche attraverso l’app ufficiale di Eleven Sports, disponibile sui principali market store per smartphone, tablet e laptop in maniera del tutto gratuita: in questo caso sarà necessario inserire le credenziali utilizzate in sede di registrazione al portale o comunque registrarsi in caso contrario. Sarà tuttavia possibile utilizzare l’app anche trasmettere le immagini della gara su una qualsiasi Smart TV o utilizzando la tecnologia di Google Chromecast.