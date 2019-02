Juventus-Milan Femminile, scontro al vertice. 17.a giornata della Serie A Women 2018/2019. Alle ore 12.30, allo stadio Silvio Piola di Vercelli, scenderanno in campo la Juventus di Rita Guarino e il Milan di Carolina Morace. Un vero e proprio pareggio, visto che le bianconere hanno 41 punti e le rossonere sono a 39. Intanto ieri la Fiorentina ha vinto in trasferta, per 1-0, sul Tavagnacco e si è portata a 43 punti. La Juventus campione d’Italia arriva al match di oggi reduce dal pareggio esterno sul campo dell’Atalanta, partita terminata sullo 0-0. Di contro il Milan arriva in Piemonte da tre successi di fila, l’ultimo in casa per 2-0 contro il Verona. In casa le bianconere non hanno mai perso, realizzando 22 punti sui 24 disponibili. Di contro il Milan ha perso una sola volta fuori casa: 0-4 con la Fiorentina lo scorso 13 gennaio.

Juventus-Milan Femminile, le voci della vigilia

Juventus-Milan, match-scudetto. QUI JUVENTUS – Ecco la lista delle convocate da mister Guarino per il big match di oggi: 9 Aluko, 42 Bacic, 13 Boattin, 11 Bonansea, 17 Cantore, 21 Caruso, 7 Cernoia, 19 Ekroth, 6 Franco, 4 Galli, 3 Gama, 10 Girelli, 1 Giuliani, 18 Glionna, 2 Hyyrynen, 16 Nick, 15 Panzeri, 14 Pedersen, 12 Russo, 23 Salvai, 25 Sikora. QUI MILAN – Mister Morace ha caricato le sue giocatrici alla vigilia:“La Juventus ha ampliato l’organico, noi no. Siamo solo cresciute a livello collettivo, è la nostra forza. Dopo la partita di andata ho detto che dopo il palo di Cernoia le abbiamo annichilite, ogni partita fa storia a sé. Non ci sono tre gol di differenza tra noi e loro. “Quando si hanno tante occasioni e pochi gol qualcosa non va. Contro la Juventus e contro il Sassuolo abbiamo concretizzato tutto quello che abbiamo creato, in altre partite abbiamo creato tanto e concretizzato poco e si è visto. Ultimamente non stiamo avendo questo problema”.

Juventus-Milan Femminile, come seguire il match in tv e streaming

Juventus-Milan Femminile, info diretta tv e streaming. La sfida tra Juventus Women e Milan Femminile verrà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (disponibile al numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre). Gli abbonati a Sky potranno vedere la partita Juventus-Milan Femminile in diretta streaming su smartphone, tablet e pc tramite Sky Go. Calcio d’inizio in programma alle 12.30. All’andata successo del Milan per 3-0.