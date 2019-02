Juventus, Szczesny scherza con Pinsoglio: ” Lui come Totti, hanno vinto gli stessi scudetti”

Il portiere della Juventus scherza con il suo compagno di reparto Carlo Pinsoglio e stila sua personale Top11 di sempre.

Sta vivendo un’ottima stagione da protagonista al posto di Gigi Buffon e, poco a poco, Szczesny sta conquistando la Juve. Nonostante l’ultima sconfitta rimediata contro l’Atletico in Champions, il polacco non ha fatto rimpiangere l’addio dell’ex capitano bianconero parando rigori decisivi a Valencia e contro il Milan e salvando in più occasioni i bianconeri da una rete sicura il che rende la sua stagione assolutamente positiva. Le statistiche, però, certe volte possono anche giocare contro e basta vedere la battuta fatta dal portiere polacco al suo compagno di reparto Carlo Pinsoglio. Il portiere polacco prima elogia le qualità del suo compagno di reparto e poi fa una battuta paragonandolo a Totti: ” Pinsoglio è un bravo ragazzo migliora l’atmosfera nello spogliatoio. Ha giocato 22 minuti lo scorso anno e ora lo prendo in giro dicendo che ha vinto lo stesso numero di titoli di Totti“.

Il Polacco ha anche stilato una top11 di compagni con cui ha giocato nel corso della sua carriera: in porta non poteva non esserci Gianluigi Buffon con Bonucci, Chiellini, Alex Sandro e Piszczek. Centrocampo a 3 formato Miralem Pjanic, Radja Naingollan e Santi Cazorla a supportare l’attacco formato da Henry, Cristiano Ronaldo e Lewandoski. Panchina formata da Alisson, Glik, Cancelo, De Rossi, Salah. Di Totti, dunque, nemmeno l’ombra neppure tra le riserve.