L’attesissimo quarto di finale che è andato in scena ieri a San Siro, ha visto diversi commenti autorevoli fuori dal campo a sostegno della squadra di Spalletti. Tra questi spiccano Marco Materazzi, Christian Chivu e Dejan Stankovic, con una bella foto su Instagram.

Il tema Triplete entra a gamba tesa, Materazzi “cinguetta” : “ Triplete! Noi lo facciamo meglio”, riferendosi chiaramente alla Juventus e alla sua eliminazione di ieri per mano dell’Atalanta, con un netto 3 a 0. Sullo stesso tema arriva via social il video di Wesley Sneijder per i suoi tifosi dell’Inter.

I tifosi sono stati molto meno clementi e la rabbia sui social si è scatenata in maniera virale. Questi sono solo alcuni tra i più rilevanti. “Squadra vergognosa. Nainggolan e Spalletti in Tibet”. Gran parte del livore si è scatenato infatti contro Nainggolan. La media dei tweet parla proprio di questo: #Interlazio ” Non ho parole. #Spalletti mandato a casa dal suo Nainggolan. Che destino”. Perisic sriveva poche ore fa : ” Con la Juventus e il Napoli fuori dalla Coppa Italia possiamo tranquillamente vincerla, e poi giocare per un secondo trofeo!Io già l’accarezzo! #CoppaItaliateam “.

La partita comunque è tutta da giocare, dopo il 4 a 3 della Lazio contro l’Inter che ha raggiunto così il Milan in Semifinale, siamo certi che i prossimi incontri ci lasceranno senza fiato e con molti cinguettii.