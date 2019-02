Pescara-Brescia 1-5 (Video highlights gol Serie B); Brescia devastante. Al Pescara Monachello non basta

Live Pescara-Brescia: clicca qui per aggiornare la diretta

Pescara-Brescia 1-5: un Brescia devastante nel primo tempo ipoteca il match col rigore di Donnarumma e le reti di Romagnoli e Bisoli. Nella ripresa Torregrossa segna su rigore, mentre un grande Monachello trova l’1-4. Monachello e Mancuso impegnano il Brescia, e Alfonso deve fare un miracolo sull’ex Samb. Torregrossa però segna con una sassata l’1-5 e il Brescia si prende la vetta per 24 ore.

45 + 4 – Gol del Brescia, Torregrossa con una sassata segna il definitivo 1-5

45 + 3 – Ammonito Del Grosso

45′ – 4 di recupero

42′ – Ammonito Romagnoli

38′ – Ammonito Melegoni

35′ – Corini mette Gastaldello per Donnaruma

34′ – Miracolo di Alfonso su colpo di testa di Mancuso

30′ – Del Sole al posto di Kanouté

29′ – Brivido per Alfonso che esce male, ma Monachello non ne approfitta e il portiere rimedia

26′ – Dessena al posto di Ndoj

24′ – Alfonso respinge un tiro di Memushaj

21′ – Trattenuto Donnarumma in area, ma stavolta niente rigore

20′ – Tiro di Spalek deviato

19′ Monachello di sinistro fallisce l’occasione più facile

19′ – Ammonito Sabelli

18′ – Il Pescara protesta per un presunto fallo di mano

16′ – Alfonso devia una punizione di Brugman

15′ – Melegoni al posto di Marras

14′ – Gol Pescara: stavolta Monachello segna di testa su sponda di Brugman

12′ – Monachello vicinissimo al gol di testa

11′ – Gol! Stavolta Torregrossa, 0-4

10′ – Altro rigore per il Brescia, fallo di mano di Balzano

8′ – Cross di Balzano, Monachello di testa alto

4′ – Sfortunatissimo palo di Marras, sinistro deviato che va lentamente a baciare il legno

2′ – Punizione di Brugman, Alfonso la manda in corner

PARTITI

Ripresa: Capome lascia il posto a Monachello

45 + 1 – Fine primo tempo, Pescara-Brescia 0-3

45 – Tiro al volo di Kanouté

45′ – 1′ di recupero. Si è fatto male Mateju, entrerà Curcio

43′ – Palo di Torregrossa innescato da Spalek

42′ – Punizione di Brugman respinta da Alfonso

41′ – Respinta fondamentale di Romagnoli su tentativo di Capone, poi Mateju va a saltare senza trovare la palla

38′ – 3-0: grande contropiede del Brescia! Bisoli inizia l’azione, poi va a chiuderla su un gran lancio

35′ – Altra punizione, spazzata in fallo laterale

32′ – Raddoppio del Brescia, punizione di Tonali, assist di Donnarumma e gol di Simone Romagnoli

28′ – Sinistro di Spalek respinto da Fiorillo. Sulla continuazione tiro di Donnaruma murato e poi ancora Fiorillo a respingere un tiro di Tonali.

22′ – Punizione di Memushaj, fuori

20′ – Donnarumma Gol! 19 reti per Donnarumma

19′ – Rigore per il Brescia: s’incrociano le gambe di Kanoutè e Spalek

13′ – Ammonito Gravillon per fallo su Torregrossa. Era diffidato e salterà il Foggia

12′ – Palla orizzontale per Ndoj che calcia male e alto

7′ – Marras prende d’infilata la difesa a destra, poi conclude fuori invece di servire Mancuso

5′ – Mancuso si ritrova un tiro di Marras trasformato in assist, ma la conclusione si perde sul fondo

2′ – Dall’altra parte cross di Capone

1′ – Sinistro sporco di Donnarumma

Partiti

Pescara: Fiorillo; Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso; Kanouté, Brugman, Memushaj; Marras, Mancuso, Capone.

Brescia: Alfonso; Cistana, Sabelli, Romagnoli, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Sonnarumma, Torregrossa.

Valida per il terzo turno del campionato di Serie BKT 2018-2019, si gioca questa sera la partita Pescara-Brescia, allo stadio Adriatico-Cornacchia. Si tratta di una gara da altissima classifica, dato che la compagine di Bepi Pillon è al momento quarta, mentre quella di Eugenio Corini è seconda. Nell’ultimo turno i lombardi – trascinati da un super Alfredo Donnarumma – hanno ottenuto un rocambolesco pareggio per 4-4 contro lo Spezia, fallendo il primo assalto alla capolista Palermo. Il Pescara ha chiuso a reti inviolate contro il Livorno. Pescara-Brescia è uno dei due posticipi del turno cadetto calcio d’inizio alle ore 21:00. L’arbitro dell’incontro è il signor Gianluca Aureliano di Bologna.

Pescara-Brescia le probabili formazioni

Pillon opterà per il 4-3-3, e saranno indisponibili Farelli, Elizalde e Campagnaro. Dall’altra parte Corini – che ha avuto un buon mercato di riparazione da parte della società di Massimo Cellino per provare a puntare alla promozione diretta – punterà sul 4-3-1-2 avendo come unico indisponibile Dall’Oglio.

PESCARA (4-3-3) Fiorillo; Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso; Melegoni, Kanouté, Memushaj; Marras, Mancuso, Antonucci. A disposizione: Kastrati, Bettella, Perrotta, Ciofani, Crecco, Bruno, Monachelo, Capone, Del Sole, Sottil, Scuccimarra. Allenatore: Pillon.



BRESCIA (4-3-1-2) Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Semprini, Ndoj, Viviani, Tremolada, Cortesi, Morosini. Allenatore: Corini.