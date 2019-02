Parma-Napoli streaming gratis e diretta tv Sky, Serie A oggi dalle 18.00

Parma-Napoli, torna la Serie A. Finiti gli impegni nelle coppe europee, il campionato di Serie A torna in campo. Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, che hanno visto vincere Milan, Torino e Roma, oggi si scende in campo nella 25° giornata. Alle 12.30 tocca a Sampdoria-Cagliari, alle 15 in programma tre gare, alle 18 c’è appunto Parma-Napoli, mentre questa sera chiude Fiorentina-Inter.

Gara impegnativa per il Parma reduce da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite di Serie A. Dunque pochi dubbi per il tecnico che dovrebbe schierare il 4-3-3 con Sepe in porta, in difesa torna Gagliolo al centro con Gobbi e Iacoponi sulle fasce. A centrocampo, insieme a Barillà e Kucka ci sarà Rigoni, mentre in attacco solito tridente con Gervinho-Inglese e Biabiany.

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Barillà, Rigoni, Kucka; Gervinho, Inglese, Biabiany.

Dopo il passaggio del turno in Europa League, il Napoli di Carlo Ancelotti torna a pensare al campionato. Oggi affronta il Parma, in un Tardini tutto esaurito. Out causa squalifica Insigne, mentre sono fermi sia Mario Rui che Albiol causa infortunio. L’allenatore partenopeo dovrebbe quindi proporre il 4-4-2 con Meret in porta, Malcuit e Koulibaly sicuri del posto, mentre sono in ballottaggio Ghoulam e Hysaj. A centrocampo chance per Diawara, con Fabian Ruiz comunque favorito. In attacco Milik giocherà insieme a Mertens.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Milik, Mertens.



Questa la terna arbitrale della sfida del Tardini: arbitra il sign. Daniele Chiffi, assistenti i sign. Del Giovane – Di Iorio, IV uomo il sign. Giua. Alla V.A.R. Di Bello e Fiorito.

Parma – Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport



Dove vedere Parma-Napoli, diretta tv e live streaming oggi 24 febbraio

Come vedere Parma-Napoli in tv? La telecronaca della partita – dalle 18.00 su Sky Sport Serie A (ch. 202 del satellite e ch. 373 del digitale terrestre) – sarà di Riccardo Trevisani, affiancato nel commento tecnico da Daniele Adani; inviati a bordocampo ed interviste a cura di Massimo Ugolini e Massimiliano Nebuloni. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Show con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni.

Streaming Parma-Napoli, Serie A 25.a giornata

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Tardini sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.



Parma – Napoli in diretta sulla Rai: tv e radio

Parma-Napoli, sfida valida per la 25a giornata di Serie A, sarà possibile ascoltarla in contemporanea su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport con la radiocronaca di Francesco Repice in diretta dal Tardini di Parma. Per chi si trova all’ estero, telecronaca anche su Rai Italia dalle 17.55.

Rai Radio 1 è la radio ufficiale del calcio, del basket e non solo, in Italia. Per ogni turno di campionato, il sabato e la domenica, Rai Radio 1 trasmetterà e seguirà in diretta tutte le partite dei campionati italiani di Serie A TIM, Serie B BKT, Lega Basket A, e quelli internazionali di Champions League (nuovo orario alle 18.55 e 21.00) ed Europa League. Senza dimenticarsi del volley, della Formula 1 e della Moto GP.