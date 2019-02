Serie A, 22.a giornata: la programmazione di Sky e DAZN

Dopo la tre giorni di Coppa Italia dove ha visto qualificarsi tutte le squadre che alla vigilia erano sfavorite, ovvero Lazio, Milan, Atalanta e Fiorentina, in questo primo weekend di febbraio la Serie A scenderà in campo per il turno numero ventidue. Andiamo a vedere il palinsesto di Sky e DAZN dei dieci incontri di campionato.

Su Sky si comincerà con l’anticipo salvezza delle ore 15 tra Empoli-Chievo con gli ospiti all’ultima spiaggia e bisognosi di una vittoria per accorciare in classifica proprio sui toscani quart’ultimi e virtualmente salvi; i punti di distacco sono nove e gli uomini di Mimmo Di Carlo dovranno cercare una vittoria esterna quest’anno mai arrivata.

Alle 18 il Napoli dovrà riscattarsi dall’eliminazione della Coppa Italia ma l’avversario è di quelli complicati, infatti al San Paolo arriverà la Sampdoria in piena zona Europa e con l’attaccante Fabio Quagliarella in forma strepitosa e fresco di convocazione in Nazionale.

Domenica alle ore 15 un solo match in programma e sarà quello tra Genoa-Sassuolo con le due squadre reduci da due vittorie, il liguri ad Empoli e gli emiliani in casa contro il Cagliari. E’ un incontro che promette grandi emozioni, memori del match di andata finito 5-3 per i neroverdi.

Alle 18 Luciano Spalletti dopo il tonfo casalingo nella Coppa Nazionale ad opera della Lazio, dovrà cercare obbligatoriamente la vittoria contro il Bologna del neo allenatore Sinisa Mihajlovic e grande ex dell’incontro. Il suo Bologna, dopo la pesante sconfitta interna contro il Frosinone, non può sbagliare nuovamente per non rischiare di sprofondare in classifica.

Il posticipo della 20.30 sarà uno vero spareggio per il quarto posto tra Roma-Milan con i rossoneri quarti avanti di un solo punto rispetto ai giallorossi che vengono dalla disfatta di Firenze in Coppa Italia dove hanno perso con un pesantissimo 7-1; gli uomini di Rino Gattuso, con un Piatek in grande forma grazie alla doppietta al Napoli in Coppa vincendo potrebbe staccare una diretta concorrente e sognare il tanto agognato posto Champions League.

Lunedì invece saranno due i match da seguire; il primo sarà il derby laziale tra Frosinone-Lazio dove le due squadre ci arriveranno sull’onda dell’entusiasmo: i ciociari grazie al blitz esterno di Bologna per 4-0 che li ha rimessi in corsa per la salvezza, i biancocelesti dopo la vittoria esterna ai calci di rigore sul campo dell’Inter valsa la semifinale di Coppa.

Chiuderà la 22.a giornata Cagliari-Atalanta (ore 21) con i sardi in una posizione relativamente tranquilla ma che vorranno vendicare l’eliminazione dalla Coppa Italia da parte proprio dei bergamaschi, i quali dopo aver eliminato la Juventus con un netto 3-0 vogliono continuare a scalare la classifica approfittando del momento d’oro del loro attaccante Duvan Zapata.

Per quanto riguarda la programmazione DAZN, domani sera alle ore 20.30 in campo i campioni d’Italia della Juventus che vorranno subito riscattarsi dall’eliminazione in Coppa dopo averla vinta per quattro anni di seguito e per farlo dovranno battere all’Allianz Stadium il Parma, che in trasferta in questa stagione sta facendo grandi cose e proveranno a fare lo scherzetto anche agli uomini di Massimiliano Allegri.

Nel lunch match di domenica delle 12.30 in campo Spal-Torino; gli estensi che in questa stagione in casa hanno vinto solamente le prime due partite (Parma ed Atalanta), grazie alla vittoria in rimonta sul campo del Parma hanno fatto un bel passo in avanti in ottica salvezza; i granata invece dopo la vittoria casalinga contro l’Inter inseguono un posto europeo che attualmente è possibile.

Alle ore 15 Udinese-Fiorentina, match importante per i rispettivi obiettivi: friulani impantanati per non retrocedere (solo + 4 sul Bologna) e toscani con il morale a mille dopo il 7-1 alla Roma, in piena zona Europa e con il neo acquisto Luis Muriel scatenato.

Di seguito la programmazione della 21.a giornata di Serie A