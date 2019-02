Torino-Atalanta streaming e diretta tv Serie A, oggi 23 febbraio dalle 15

Torino-Atalanta, ore 15, stadio Grande Torino. Il profumo è quello d’Europa, la melodia può diventare quella della Champions ed i registi sono due allenatori veterani del nostro campionato. Torino-Atalanta ha tutte le carte in regola per potersi dichiarare uno spettacolo: gli orobici giocano meglio e sognano la Champions, i piemontesi hanno una difesa granitica che ha fermato anche squadre del calibro di Inter e Napoli, seconda e terza della classifica. All’andata era finita con un pareggio a reti inviolate.

Così arriva il Torino- 2 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta nelle ultime cinque. Il Torino continua ad avere un percorso altalenante e Mazzari sta ancora cercando di capire come poter far esprimere la vera identità della squadra. Torino-Atalanta è una sfida delicatissima perché in caso di vittoria si raggiungerebbero gli avversari in classifica, che almeno momentaneamente occupano l’ultimo posto per l’Europa League. I giocatori arrivano con l’entusiasmo del pareggio al San Paolo e la consapevolezza di poter far bene. Rincon sarà l’unico assente per squalifica per i granata, mentre Djidji salterà la gara per un problema al ginocchio. Da ricordare che nelle ultime cinque partite il Torino non ha mai battuto l‘Atalanta (3 pareggi e 2 sconfitte) e che Belotti è diffidato.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Lukic, Baselli, Olo Aina; Iago Falque, Belotti. All: Mazzarri

Così arriva l’Atalanta- La Dea vuole rialzarsi ed ha fisso in testa il nome del Milan: i rossoneri oltre ad essere la squadra da inseguire, rappresentano tra le sette squadre che hanno affrontato i bergamaschi, l’unica ad averli sconfitti. Gasperini però si sa: difficilmente si abbatte per una sconfitta e vorrà continuare a far sognare i suoi tifosi. La Champions potrebbe rappresentare la coronazione di uno splendido ciclo degli ultimi anni. Per Torino- Atalanta ci saranno le assenze pesanti di De Roon, squalificato per un turno, e Gomez, alle prese con un problema al flessore.

Atalanta (3-4-3): Berisha; Masiello, Djimisiti, Mancini; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Zapata, Castagne all: Gasperini

Dove vederla- Torino-Atalanta, uno degli scontri più interessanti del weekend, sarà visibile in esclusiva su Sky. I canali saranno i soliti: Skycalcio1 (251) e Sky Sport Serie A (204) . Inoltre sarà possibile vederlo in streaming con Skygo.