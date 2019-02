Wanda Nara. Torna a far parlare di sé. Intervenendo a Tiki Taka, noto programma sportivo, Wanda Nara torna a dire la propria, sulle tante ingiustizie che ci sarebbero nel mondo del calcio e tra queste nei riguardi di Icardi, ma anche nel rigore contro la Fiorentina.

Icardi non gioca per la quarta volta di seguito

Questa cosa a Wanda Nara proprio non va giù, e la moglie- procuratore del giocatore argentino si fa sentire. Spiega:”Nel mondo del calcio ci sono tante ingiustizie, come il rigore alla Fiorentina, come l’atteggiamento di Perisic dopo il gol di Politano, come tenere Icardi a casa con tutto questo dolore che ha. Lo fanno sembrare un mostro, ma un mostro non lo è. Mauro ha rispetto di tutti, per i colori, per la maglia dell’Inter.”

E aggiunge, come riporta la Gazzetta dello Sport:”Mauro è un vero interista, tolgono la fascia a chi ci tiene di più? Dire che è stato punito per quello che ho detto in tv è tremendo, perché io qui parlo da opinionista. Le infiltrazioni? Le fa solo chi ama questa maglia. Non si poteva mai lasciarlo fuori, perché Mauro teneva alla maglia, eppure tanti medici ci chiedevano come potesse giocare con quel ginocchio.”

Il gesto di Perisic

“Il gesto di Perisic che avete visto è tranquillità? Per chi? Ci deve essere per Icardi solamente? Ci vuole rispetto, per fare il capitano ci vuole quello: Mauro l’ha sempre avuto.Non va nello spogliatoio? Basta cazzate, ci va tutti i giorni per fare terapia. E’ tutto un cinema, non ha fatto niente. Higuain un campione?E Icardi che ne ha fatti 120 cos’è? Se parliamo di numeri, parliamone. ”



Beppe Marotta su Icardi

L’ a.d. dell’Inter :”Non voglio entrare nel merito dell’assenza di Mauro. Però sappiamo cosa fare, nei prossimi giorni agiremo di conseguenza. Sarà la settimana del rinnovo? Non lo so, abbiamo preso un impegno con la signora Wanda, una proposta di rinnovo la avanzeremo ( c.a. 7 milioni), ma non so quale sarà la risposta. Non ci sono scadenze e comunque il contratto è una cosa ben diversa dalla situazione di cui si è parlato negli ultimi giorni”.

Critiche a Wanda Nara

Tutto questo polverone però ha portato anche delle critiche, che nei giorni passati non sono tardate ad arrivare. A parte Collovati, che è stato accusato di sessismo, per le sue frasi contro le donne e la tattica, ecco che l’ex marito Maxi Lopez scaglia una frecciata. «Wanda Nara? Voleva diventare la mia procuratrice, ma dissi di no. Professione e famiglia devono essere separate. Un giocatore di livello ha bisogno di un agente di livello». Ma non è l’unico ad aver detto la propria.

Pare che la sorella di Mauro Icardi, Ivana, non sia proprio felice di questa unione, tanto che sia andata nel salotto di Barbara D’Urso, a Domenica Live, a raccontare del difficile rapporto con il fratello, dicendo che la procuratrice farebbe tutto per soldi, e che le impedirebbe di avvicinarsi Mauro, nonostante lei non voglia nulla, se non un affetto familiare, che le viene puntualmente negato.