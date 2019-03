Bologna-Genoa è la finalissima della 71.a edizione della Viareggio Cup, le due squadre giungono a questa finale dopo aver eliminato rispettivamente Club Brugge e Parma in semifinale. Alle ore 15 allo stadio ‘Picco’ di La Spezia il Bologna di Emanuele Troise sfida il Genoa di Carlo Sabatini nella finale del torneo più prestigioso a livello giovanile. Il Bologna è giunto alla finale di questa Viareggio Cup eliminando soltanto dopo i calci di rigore il Club Brugge, contro i belgi nei 90′ minuti la partita si era conclusa con il punteggio di 1-1, ma dagli 11 metri a spuntarla sono stati i felsinei vincendo per 6-5, decisivo il rigore fallito dal Club Brugge con Ver Vack. Il Genoa invece nella semifinale contro il Parma è riuscito a spuntarla a pochi minuti dal termine grazie ad un bel gol all’ 88 di Adamoli che ha fatto esplodere tutto il tifo rossoblu giunto a Forte dei Marmi. Il ‘grifone’ nel corso del primo tempo era passato in vantaggio ma poi è stato bravo a ribaltare la situazione concludendo il primo tempo in vantaggio per 2-1. Ma nella ripresa i cambi effettuati da Sabatini hanno portato giovamento tra i liguri che hanno prima pareggiato con Szabo e poi appunto con Adamoli si sono portati in vantaggio per il definitivo 3-2, punteggio che è valso per la qualificazione a questa finale. Dando uno sguardo agli ultimi cinque precedenti tra Bologna e Genoa, il bilancio è nettamente a favore del Bologna con 4 successi ed 1 sconfitta, nell’ultimo precedente del 14 aprile del 2018 il Bologna si è imposto con il punteggio di 2-1.

Bologna-Genoa, le probabili formazioni. QUI BOLOGNA-Troise dovrebbe affidarmi alla stessa formazione che ha eliminato il Club Brugge in semifinale. Consueto 4-3-3 per il tecnico emiliano con Fantoni tra i pali; difesa a quattro composta dai centrali Saputo e Cassandro, sulle fascie laterali agiranno i terzini Lunghi e Piccardo; mentre il trio di centrocampo sarà composto da Militari, Mazza e Koutsoupias; infine il tridente offensivo sarà composto da Rabbi e Cossalter sulle fasce, mentre la punta centrale dovrebbe essere Uhunamure. QUI GENOA- Sabatini dovrebbe schierarsi a specchio rispetto agli avversari, optando anch’egli per il modulo 4-3-3 con Raccichini tra i pali; coppia dei centrali difensivi composta da Adamoli e Zanoli, i terzini saranno Piccardo e Da Cunha; a centrocampo agiranno Karic, Rovella e Bianchi; mentre Raggio e Goncalves dovrebbero appoggiare davanti Ventola. L’arbitro dell’incontro sarà Banti della sezione di Livorno.

Bologna-Genoa, come seguire il match in tv e streaming

Bologna-Genoa, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 15, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva in chiaro sulle reti Rai. Questa finale della 71.a edizione della Viareggio Cup Bologna-Genoa sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Rai Sport, canali 57 e 58 del digitale terreste. Ma per chi non vorrà guardare il match in televisione, sarà possibile usufruire del servizio Raiplay.it, sito messo a disposizione dalla Rai, tutto gratuito.