Sfida d’alta classifica di scena questo pomeriggio tra Campodarsego-Arzignano, con fischio di inizio previsto per le ore 14.30: si affrontano la quarta e la seconda in graduatoria del girone C della Serie D, in palio punti importanti in ottica promozione.

Il Campodarsego è reduce dal pareggio per 1-1 contro il Clodiense dell’ultimo turno di campionato: nei precedenti cinque incontro sono arrivati dieci punti, frutto di tre successi, un pareggio e una sconfitta. In classifica la compagine del tecnico Antonio Andreucci occupa la quarta posizione a quota 44 punti, seppur in coabitazione con il Feltre, frutto di undici successi, altrettanti pareggi e tre sconfitte.

L’Arzignano invece ha conquistato dodici punti nelle ultime cinque gare, perdendo solamente contro il Montebelluna: alla luce di questi risultati, la compagine veneta si è portata a quota 48 punti, a ridosso della capolista Adriese, che dista appena tre lunghezze, risultato di quattordici successi, sei pareggi e cinque sconfitte.

A dirigere l’incontro Campodarsego-Arzignano è stato designato il signor Emanuele Frascaro della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Antonio Signore della sezione di Venosa e Giovanni Dell’Orco della sezione di Policoro.

Campodarsego-Arzignano streaming oggi 3 marzo

L’incontro Campodarsego-Arzignano di scena questo pomeriggio 3 marzo con fischio di inizio previsto per le ore 14.30 sarà visibile in esclusiva su Repubblica Tv Sport: la web tv del famoso quotidiano nazionale ha acquisito i diritti per trasmettere la gara in diretta e in esclusiva.

Il collegamento con gli inviati sarà instaurato pochi minuti prima del fischio di inizio, segue poi la trasmissione integrale del match: per seguire Campodarsego-Arzignano sarà necessario collegarsi al sito internet di Repubblica Tv Sport ed avviare il player presente. La gara sarà visibile anche su dispositivi mobili, in streaming, nonché su Smart TV.