Castiadas-Avellino, lupi di rincorsa. 30.a giornata del Girone G del campionato di Serie D 2018/2019. Alle ore 14.30 scenderanno in campo, allo stadio di Muravera, il Castiadas di Rosolino Puccica e l’Avellino di Giovanni Bucaro. I sardi hanno 29 punti, al quartultimo posto e in piena zona play-out. Di contro i bianco-verdi irpini di punti ne hanno 56, a -7 dal Lanusei capolista. Il Castiadas arriva al match di oggi dopo una serie di 4 risultati utili consecutivi, l’ultimo è stato un pareggio esterno contro l‘Anagni. L‘Avellino nell’ultimo turno ha vinto in casa con il Monterosi, per 2-1. Tra le mura amiche i sardi hanno collezionato tre vittorie di fila e non hanno mai perso nel 2019. I lupi non vincono in trasferta dal 9 febbraio, 2-1 sul campo del Lanusei.

Castadias-Avellino, la probabile formazione biancoverde. I lupi saranno privi del tecnico Bucaro, squalificato. L’Avellino scenderà in campo con il 4-4-2. Tra i pali confermato Viscovo. Le corsie esterne della linea difensiva a quattro saranno consegnate agli under Betti e Parisi, che si piazzeranno rispettivamente a destra e a sinistra. Al centro non è convocato Dondoni, spazio così al ritorno in campo del capitano Morero dal primo minuto, che andrà ad affiancare il confermato Dionisi. A centrocampo è ballottaggio tra Gerbaudo e Di Paolantonio per affiancare Matute in mediana. A destra torna Tribuzzi, che riprenderà in consegna la fascia destra, con Da Dalt che si piazzerà a sinistra. Fuori Pepe per infortunio. Pochi dubbi in avanti, dove Alfageme farà coppia con De Vena con l’obiettivo di scardinare la difesa avversaria e mettere in cascina punti importanti per il proseguo del campionato. Arbitrerà il match il sig. Simone Picchi di Lucca. Gli assistenti saranno Michele Faini di Brescia e e Ludwig Raus di Brescia. (Fonte:Tuttomercatoweb.com/Avellino).

Castiadas-Avellino, come seguire il match in tv e streaming

Castadias-Avellino, info tv e streaming. Come consuetudine in questa stagione di Serie D anche la trasferta di oggi dei lupi potrà essere seguita in diretta tv. Castiadas-Avellino sarà visibile su Irpinia Tv e Sportchannel 214 ( canali 97 e 214 del digitale terrestre), a partire dalle 14.30. Non solo tv. Il match dei lupi potrà essere seguito in streaming su User Tv, il canale Youtube di Sportchannel 214. Diretta streaming anche sulla pagina ufficiale Facebook di Sportchannel 214. In più c’è anche la puntuale radiocronaca di Radio Punto Nuovo, affidata come sempre a Dino Manganiello. Non solo Castiadas-Avellino, ecco il resto delle partite del Girone G in programma oggi: Aprilia-Anagni, Budoni-Latina, Cassino-Flaminia, Lupa Roma-Torres, Monterosi-Atletico SFF, Ostia Mare-Albalonga, Trastevere-Ladispoli, Vis Artena-Anzio e Latte Dolce-Lanusei.