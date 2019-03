Al Despar Stadium-Campo Sportivo Marullo di scena la sfida Città di Messina-Bari, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie D Girone I, in programma questo pomeriggio con fischio di inizio previsto per le ore 14.30.

Gli uomini del tecnico Franco Viola occupano la tredicesima posizione in classifica a quota 27 punti, in coabitazione con la Sancataldese, risultato di sette vittorie, sei pareggi e dodici sconfitte. I giallorossi sono reduci da un pareggio, una vittoria e una sconfitta nelle ultime tre uscite stagionali e attendono la corazzata pugliese sperando di strappare punti preziosi in ottica salvezza.

La formazione di mister Giovanni Cornacchini sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro l’Acireale: i galletti occupano comunque la prima posizione in classifica a quota 59 punti, frutto di diciotto vittorie, cinque pareggi e due sconfitte.

A dirigere l’incontro Città di Messina-Bari è stato designato il signor Marco Emmanuele della sezione di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Nicolò Moroni della sezione di Treviglio e Cristofer Meloni della sezione di Olbia.

Probabili formazioni Città di Messina-Bari

Di seguito i possibili titolari in vista della sfida in programma questo pomeriggio:

CITTÀ DI MESSINA (3-5-2): Landi; Berra, Bombara, De Lucia; Silvestri, Lorefice, Calcagno, Nicosia, Fofana; Argomenti, Codagnone. Allenatore: Franco Viola

BARI (4-3-3): Marfella; Bianchi, Di Cesare, Mattera, Quagliata; Bolzoni, Hamlili, Piovanello; Neglia, Iadaresta, Floriano. Allenatore: Giovanni Cornacchini

Città di Messina-Bari streaming e diretta TV oggi 3 marzo

L’incontro Città di Messina-Bari di scena questo pomeriggio 3 marzo con fischio di inizio previsto per le ore 14.30 sarà visibile in esclusiva su DAZN: la piattaforma di Perform ha acquisito i diritti per trasmettere le gare dei galletti per l’intero campionato di Serie D. Il collegamento con gli inviati allo stadio sarà instaurato pochi minuti prima del fischio di inizio, segue la trasmissione integrale della gara, con la sintesi al termine.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA DIRETTA LIVE DI CITTÀ DI MESSINA-BARI

Il match Città di Messina-Bari sarà visibile anche in mobilità e streaming, scaricando l’applicazione di DAZN sui principali market store, disponibile per smartphone, tablet e laptop in maniera del tutto gratuita. Inoltre sarà possibile seguire la sfida anche su Smart TV.

Per chi non avesse ancora usufruito della promozione di DAZN, che offre a tutti i nuovi utenti iscritti un mese di visione gratis, può farlo ora e avrà così la possibilità di visualizzare l’incontro senza alcun costo aggiuntivo.

