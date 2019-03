Eusebio Di Francesco dichiara: Zaniolo sarà il protagonista del derby di questa sera . Questo a quanto riporta il “Corriere dello Sport”. Presentando la sfida contro la Lazio, Di Francesco, in conferenza stampa, spiega come vuole una squadra risoluta e attenta, e come farà di tutto per metterla in pratica.

La conferenza stampa di Di Francesco

Dichiara l’allenatore : “Il derby è sempre un’insidia. La Lazio è molto abile a ribaltare la partita con le transizioni positive, sarà una gara difficile come tutti i derby, contro una squadra con tante qualità. Entrambe le squadre avranno molta pressione sulle spalle. Noi non vogliamo allontanarci dalla zona Champions, mentre loro vogliono avvicinarsi. Sarà una gara delicata. Servono cuore e testa, mentalmente hanno tutti voglia di avvicinarsi a questo match unico. Abbiamo lavorato bene durante la settimana per essere pronti.”.

Di Francesco, le parole su Zaniolo

Questo sarà il primo Derby di Zaniolo, un giocatore che nel tempo sta dimostrando grandi cose e su cui la Roma sta contando ormai dall’inizio del campionato. Fari puntati su di lui questa sera, dunque.

Spiega a tale proposito Di Francesco: “Lui non deve essere tanto tranquillo ma concentrato, determinato e cattivo come negli allenamenti. Ho parlato poco di derby con lui, anche della partita, perché ci sono tanti compagni di squadra che glielo hanno spiegato e non voglio caricargli ulteriormente questa gara.Sarà uno dei protagonisti e ci aspettiamo sempre da lui qualcosa di importante. Lasciamolo tranquillo anche in questo senso”.

Di Francesco su Manolas, De Rossi e la Champions

“Ieri si è allenato bene, ha recuperato. Oggi farà la rifinitura con la squadra, e giocherà la partita”. Per quanto riguarda De Rossi ” Daniele sia come gestione di allenamenti che di partite è sempre un punto interrogativo, anche se nell’ultimo periodo ha dato buone risposte. Ad oggi sta bene. Potrebbe giocare una delle due o tre o entrambe, ora non posso dare una risposta certa.

Degli infortuni invece non mi piace parlare, di chi c’è stato e di chi non c’è stato, e non mi piace creare alibi. La Roma ha 44 punti, in alcune partite avremmo potuto fare meglio, e nelle ultime siamo stati un pizzico fortunati, mentre in altre occasioni non abbiamo giocato come avremmo dovuto. Ritengo che siamo dove meritiamo, e abbiamo anche la possibilità di giocarci gli ottavi di Champions col Porto, è una cosa positiva”



Di Francesco su Dzeko

Dzeko non segna all’Olimpico da un pò. Il CT risponde così: “Credo sia casuale visto che segna in Champions. Sono molto contento di Edin per quello che sta facendo per la squadra, è cresciuto tanto di condizione fisica. Se fa gol sono molto felice, ma mi piace già il suo modo di giocare e di fare partite. Il suo gol allo scadere ha riavvicinato un pò la squadra alla gente, mi auguro che ci possa essere anche domani quell’esultanza e quell’abbraccio con i tifosi. Mi auguro di fare una grande partita.“.

Di Francesco sulla formazione

“Chiaramente abbiamo alternato i vari sistemi di gioco anche a gara in corso, potremo farlo anche oggi . Loro giocano a 5, ma chiaramente possono avere un difensore in meno ma la partita cambia a seconda delle varie situazioni“