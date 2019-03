Atalanta-Fiorentina al secondo atto, nel giro di tre giorni, di scene differenti. Dopo il pirotecnico 3-3 del Franchi di mercoledì scorso – match valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia – Atalanta-Fiorentina si incrociano nuovamente, questa volta nella tana degli orobici per la 26.a giornata di Serie A. Calcio d’inizio domenica 02 marzo ore 18.00; arbitrerà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

La Fiorentina di Stefano Pioli viene da un ottimo momento di forma, pur soffrendo parecchio di “pareggite”: l’ultima sconfitta dei Gigliati in campionato risale alla sfida di Santo Stefano contro il Parma (18.a giornata di A). Una squadra, quella viola, che segna molto ma che, dati alla mano, subisce anche parecchio: sei goal messi a segno nelle ultime due uscite – come detto in Coppa Italia contro l’Atalanta e domenica scorsa in campionato nella contestata sfida contro l’Inter – ma altrettanti subiti. Troppi passivi per una squadra dalle ambizioni europee.

I padroni di casa atalantini, invece, sono a caccia di riscatto. I bergamaschi vengono da due sconfitte di fila in campionato, prima quella casalinga contro il Milan (1-3 il finale) e poi quella in trasferta allo Stadio Olimpico Grande Torino per 2-0. La squadra di Gasperini però ha dimostrato più volte la sua caratura, specie nei momenti complessi: Atalanta-Fiorentina sarà un match spartiacque per gli orobici.

Una vittoria, infatti, non solo li rilancerebbe prepotentemente nella bagarre per un posto in Europa League, ma creerebbe anche un cuscinetto di 5 punti proprio sulla Fiorentina.

Atalanta-Fiorentina live streaming e diretta TV Serie A, dove vedere il match di oggi 03/03 dalle 18.00

Atalanta-Fiorentina sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, canale 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Grazie alla piattaforma Sky Go, i clienti Sky potranno tifare e seguire il match anche in streaming, ovunque si trovino, connettendosi su pc, tablet e smartphone.