Dove vedere Cagliari-Inter, live streaming e diretta tv Sky o Dazn? Serie A oggi ore 20.30

Cagliari-Inter, i nerazzurri cercano il colpaccio in terra sarda. Gli uomini di Luciano Spalletti sono reduci dal rocambolesco pareggio di Firenze, condizionato dalla discutibile decisione di Abisso di assegnare il rigore ai viola nei minuti di recupero, e intendono riprendere la corsa verso la Champions League che ha visto ridursi il vantaggio su Milan e Roma. I sardi sono quattordicesimi in classifica con 24 punti e hanno solo sei lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Il match Cagliari-Inter, valevole come anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A, si gioca stasera alle ore 20.30 allo stadio Sardegna Arena di Cagliari. Ci sono settantasette precedenti nel massimo campionato tra le due squadre che hanno visto tredici vittorie dei padroni di casa, ventisette pareggi e trentasette successi dei nerazzurri. Negli ultimi cinque incontri in terra sarda si riscontrano altrettanti successi per l’Inter. L’arbitro designato per la sfida è Luca Banti della sezione di Livorno coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Manganelli. Il quarto uomo sarà invece Fourneau, Doveri e Vivenzi al Var.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-INTER

Spalletti non avrà a disposizione Mauro Icardi e Keita e sembra orientato a riconfermare l’undici di partenza di Firenze.Infermeria piena per i sardi e il tecnico Maran dovrà rinunciare allo squalificato Deiola ed agli infortunati Birsa, Castro, Cerri, Klavan e Romagna.



CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; João Pedro, Pavoletti.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

DOVE VEDERE CAGLIARI-INTER. DIRETTA TV E STREAMING

Il match Cagliari-Inter sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).Gli abbonati alla pay-tv di Murdoch potranno seguire la partita anche in streaming tramite Sky Go, piattaforma disponibile su computer, smartphone e tablet.