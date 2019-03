El Shaarawy ko torna a casa, ancora uno stop per la Roma.

Con quello del faraone in casa Roma gli infortuni muscolari sono arrivati a 41, si perchè anche l’attaccante subisce il solito infortunio muscolare al polpaccio che tanto va di moda dalle parti di trigoria, e a questo punto non può piu essere un caso. Stephan ha dovuto abbandonare il ritiro della nazionale come precedentemente aveva già fatto proprio un altro suo compagno di squadra, Florenzi anche lui fermato da un problema di natura muscolare. Proprio non c’è pace per questa Roma che insegue l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions con la rosa rimaneggiata da ormai un anno, troppi gli infortuni muscolari che hanno fermato a ruota un pò tutta la rosa, eclatanti sono i casi di Pastore e Perotti ormai fermi da mesi per problemi proprio al polpaccio non riecono a trovare continuità nemmeno negli allenamenti, De rossi e Pellegrini anche loro fermi per p roblemi muscolari tentano da molto il recupero senza riuscirci, Under doveva rimanere fuori due settimane e invece e fermo ai box da più di due mesi e solo ora può essere arruolato alla squadra.

Infortuni che hanno danneggiato e non poco il cammino della squadra in questa stagione, anche questi hanno spinto poi il presidente Pallotta a licenziare Di Francesco e tutto il suo staff di collaboratori rei a suo dire di non aver fatto fare alla squadra una degna preparazione.

Con altri due stop quindi i giallorossi si avvicinano alla ripresa del campionato che li vede inpegnati in casa contro il Napoli, sfida decisiva per rimanere attaccati al treno Champions, sta a mister Ranieri ora trovare l’undici giusto da mettere in campo per non far ricordare questa stagione come fallimentare.