Stasera nel posticipo domenicale della 27.a giornata del campionato di Serie A scenderanno in campo allo stadio Franchi, Fiorentina e Lazio in un match che promette grande spettacolo, basti pensare che nella scorsa stagione questo match giocato il 18 aprile fini 4-3 per i capitolini dopo che erano in svantaggio, prima per 2-0 e poi per 3-2.

Nello scorso turno, i viola hanno perso 3-1 contro nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta nonostante il vantaggio iniziale; i biancocelesti invece hanno stravinto il derby capitolino con un netto 3-0 sulla Roma.

In classifica la Lazio, che deve recuperare un incontro (il 10 aprile contro l’Udinese) si trova al sesto posto con Torino e Atalanta, mentre la Fiorentina è decima a 36 punti e se vorranno avere qualche possibilità di rientrare nella zona Europa, dovrà cercare la vittoria.

I precedenti giocati in terra toscana sono 69 e vede la netta prevalenza dei padroni di casa con 32 vittorie, 18 successi dei romani, e 19 pareggi; i gol sono 112 a 71. La gara sarà diretta da Daniele Orsato della sezione di Schio.

Per quanto riguarda le formazioni, l’allenatore dei viola Stefano Pioli non registra nessun indisponibile, mentre il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi dovrà fare a meno dei lungodegenti Wallace, Lukaku e Berisha e con due dubbi: il primo in porta, perchè il titolarissimo Strakosha ha un problema alla spalla rimediato nel derby di sabato scorso, e Lulic per un affaticamento all’adduttore, se non ce la dovessero fare, in campo Proto e Durmisi.

Probabili formazioni Fiorentina-Lazio:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Victor Hugo, Biraghi; Norgaard, Veretout, Benassi; Gerson, Muriel, Chiesa.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Fiorentina-Lazio diretta tv:

La sfida Fiorentina-Lazio in programma allo stadio Franchi di Firenze alle ore 20.30 sarà visibile solamente sulla piattaforma Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno HD (numero 201 del satellite, 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A HD, (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (numero 251 del satellite), con collegamento a partire dalle ore 20.00 con Sky Calcio Show, contenitore domenicale condotto da Alessandro Bonan, mentre la diretta del match è prevista dalle ore 20.25.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Riccardo Trevisani con il commento dell’ex calciatore Daniele Adani, mentre a bordocampo ci sarà Matteo Petrucci.

Fiorentina-Lazio diretta streaming:

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Franchi sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.