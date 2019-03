Piatek. Il Milan ieri ha decretato la sua quinta vittoria consecutiva in serie A, e questo anche grazie al giocatore polacco. Ha battuto 2- 1 il Chievo con reti di Biglia e Piatek creando pressione all’Inter, in campo oggi con la Spal. Per Biglia, al ritorno da titolare, è stata decisiva la sua punizione meravigliosa. Gattuso invece viene espulso e rischia di saltare il derby in programma domenica prossima.

In ripresa, Donnarumma è decisivo su Hetemaj, il Milan ritrova spazio grazie a Piatek, in scivolata su assist di Castillejo, su un gol convalidato dal Var. Il Milan vince così la quinta partita di seguito, ed è sempre più vicina alla qualificazione per la Champions League. Dopo il match Biglia si sfoga su Dazn, raccontando dei mesi dell’infortunio: “L’esultanza è dedicata a mia moglie e ai miei figli . Il mio bambino la fa sempre in casa e mi ha detto di farla. Io gli ho spiegato che papà non è uno che segna spesso, ma glo ho promesso che l’avrei ripetuta. Sono stati belli i cori dei tifosi, quando sono fuori soffro sempre, e i mesi in tribuna sono stati pesantissimi. Bene i tre punti, ma ora testa alla prossima.”.

Per quanto riguarda Piatek i numeri sono impressionanti: Piatek ha segnato 27 volte, le reti con la maglia del Milan sono 8 in 9 presenze. Il suo valore sul mercato è già raddoppiato e supera i 70 milioni di euro.