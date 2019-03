Ieri pomeriggio è stata presentata l‘International Champions Cup, giunta alla sesta edizione. Si giocherà tra l’Asia, l’America e l’Europa e potrà contare sulla presenza delle dodici squadre più importanti d’Europa. L’International Champions Cup è diventato il torneo estivo più importante per la preseason dei campionati nostrani e europei. Per l’Italia saranno presenti Inter, Juventus, Milan e Roma che saranno in giro per il mondo a sfidare le squadre europee.

L’Inter e la Juventus divideranno la loro International Champions Cup tra l’Asia e l’Europa. La squadra di Spalletti incontrerà il Manchester United il 20 luglio a Singapore, il 24 luglio ci sarà l’attesissimo derby d’Italia tra Inter e Juventus a Nanchino a casa della famiglia Zhang, proprietaria dell’Inter, i nerazzurri il 4 agosto saranno di scena a Londra contro il Totthenham nel Totthenham Hotspur Stadium , la nuova casa della squadra di Pochettino.

Il Totthenham affronterà il 21 luglio a Singapore la Juventus, Bonucci e compagni oltre che ad affrontare l’Inter nel derby d’Italia, affronteranno a Stoccolma il 10 agosto l’Atletico Madrid del “cholo” Simeone,eliminato poche settimane dai quarti di Champions dopo una fantastica rimonta.

La Roma inizierà la sua International Champions Cup il 16 luglio a Bridgeview contro i messicani del Chivas Guadalajara, il 20 luglio i giallorossi affronteranno l’Arsenal a Charlotte , quattro giorni dopo De Rossi e compagni affronteranno il Benfica nella Red Bull Arena di Harrison.

Il Milan si sposterà tra Usa e Europa: i rossoneri esordiranno il 23 luglio a Kansas contro il Bayern Monaco,il 28 luglio la squadra di Gattuso incontrerà a Foxouborgh il Benfica e infine i rossoneri affronteranno il 3 agosto il Manchester United a Cardiff

International Champions Cup, il programma completo:

16 luglio Roma-Chivas (SeatGeek Stadium, Bridgeview)

17 luglio Arsenal-Bayern Monaco (Dignity Health Sports Park, Carson)

20 luglio Manchester Utd-Inter (National Stadium, Singapore)

20 luglio Bayern Monaco-Real Madrid (NRG Stadium , Houston9

20 luglio Benfica-Chivas (Levi’s Stadium, Santa Clara)

21 luglio Juventus-Tottenham(National Stadium ,Singapore)

23 luglio Real Madrid -Arsenal (FedExField,Landover)

23 luglio Bayern Monaco-Milan (Arrowhead Stadium,Kansas City)

23 luglio Chivas-Atletico Madrid(Globe Life Park, Arlinghton)

24 luglio Inter-Juventus (Olimpyic Sport Complex ,Nanchino)

24 luglio Roma-Benfica (Red Bull,Harrison)

25 luglio Tottenham-Manchester United (Hongkou Footbal Stadium,Shanghai)

26 luglio Real Madrid-Atletico Madrid(Metlife Stadium,East Rutherford)

28 luglio Milan-Benfica (Gillette Stadium,Foxborough)

3 agosto Manchester United-Milan (Principality Stadium,Cardiff)

4 agosto Tottenham-Inter(Whirt Hart Lane Londra)

10 agosto Atletico Madrid-Juventus (Friends Arena,Stocolma)