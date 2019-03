Roma. La magica sta pensando al mercato oltreché alla decisiva partita di Champions con il Porto e sembra che nel mirino ci sia Chiesa, conteso però con la Juventus. Addirittura, pur di arrivare all’acquisto, si parlerebbe del cedimento del grande Zaniolo.

La proposta dello scorso anno

Monchi aveva già provato la scorsa estate a proporre l’affare alla Fiorentina, provando lo scambio con El Shaarawy, più un disavanzo economico da colmare. Ma i Della Valle avevano bloccato l’acquisto e avrebbero preferito far fare al giocatore almeno un altro anno con la squadra. La quotazione di Chiesa in questo momento si aggira tra i 70 e gli 80 milioni a quanto riporta il Corriere dello Sport. E di tratta di una cifra non lontana dai 60 che per l’appunto è la valutazione di Zaniolo in questo momento, il quale firmerà un contratto di 2 milioni più i bonus, senza clausola rescissoria. Gli introiti della Champions sarebbe necessari per un’offerta del genere, che potrebbe rimpiazzare Under, cercato dall’Arsenal, di Perotti che è in uscita e infine di Kluivert che non si è ambientato negli schemi di Eusebio Di Francesco.

L’Arsenal non molla Under

L’Arsenal invece ha da tempo messo gli occhi su Cengiz Under, nonostante sia fermo per un problema muscolare. I gunners che già si erano mostrati interessati dall’anno scorso all’attaccante, hanno inviato nuovamente uno scout nel mese di marzo, e in Estate potrebbero passare ai fatti.