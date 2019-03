Inzaghi sul derby non ha dubbi. Una partita importantissima, ed in effetti è così. Inzaghi e Di Francesco stasera si giocano tutto, in particolare la zona Champions. Inzaghi spiega : “E’ un chiodo fisso per me e per i tifosi”. A Tiki Taka ammette : ” Vivendo a Roma ormai da 17 anni so bene quanto sia importante. Quando i tifosi mi fermano me lo ricordano sempre e sono certo che riusciremo a dargli una soddisfazione che manca ormai da tempo. Abbiamo lavorato sin dal primo giorno del ritiro. Siamo una squadra forte che ci sta dando dentro. ” Spiega poi che sente la vicinanza dei tifosi e spera che alla ripresa possa anche tornare a riempire l’Olimpico. Parlando di giocatori spiega che : “Keita sta facendo molto bene mentre Anderson è un grandissimo giocatore ma non sa ancora quanto sia forte”.

La conferenza stampa

Alla conferenza stampa il ct ha dichiarato : “È una partita importantissima, conta molto per noi, per i tifosi e per la classifica. Domani abbiamo la possibilità di accorciare. Si deve fare un’ottima gara, con grande rispetto per la Roma, per il suo allenatore, per i suoi calciatori. Servirà fare una gara importante per vincere.

La formazione e lo stato di Luis Alberto, Immobile e Marusic

“Martedì sera abbiamo avuto una gara dispendiosa, con giocatori che stavano rientrando e che dobbiamo valutare. Ieri stavano tutti abbastanza bene comunque. Vedremo come si allenerà la squadra. Luis Alberto è rientrato molto in fretta dopo l’infortunio. Si è allenato molto in fretta ma non ancora benissimo. Martedì è entrato bene nei 25 minuti che ha giocato, e stessa cosa vale per Immobile. Mancano i gol di Immobile? Ci aveva abituato con una media straordinaria, ha avuto uno stiramento. Lui vorrebbe esserci. Comunque il problema di un attaccante per me è quando non ha occasioni, lui ne ha. Ha quasi recuperato del tutto dal problema muscolare e tornerà a segnare come sempre, magari a partire da domani sera. Marusic si è allenato bene oggi, lo valuteremo insieme a Romulo per il ruolo di esterno destro”.

Inzaghi su Zaniolo

“E’ un dato di fatto che sta facendo grandi cose e che sta meritando gli elogi, pur essendo così giovane in una piazza così difficile”. In classifica: “Abbiamo un po’ di ritardo, ma guardiamo avanti perché sappiamo che non avendo infortuni abbiamo dimostrato negli ultimi tre anni di saper stare a contatto con le grandi, e lo faremo anche quest’anno”

La corsa alla Champions

«Il nostro obiettivo è stare in zona Champions, cercheremo di fare una partita molto intelligente. C’è la possibilità di accorciare su quelle davanti che hanno preso vantaggio».

Pippo Inzaghi ieri a Formello…

«E’ venuto tutta la settimana per stare con i suoi nipoti, è l’unico zio da parte mia che hanno. E’ stato con loro, poi è venuto a Formello. Domani avremo un tifoso in più allo stadio».

Secondo Lazio News Immobile vuole giocare. Nel tardo pomeriggio di ieri sono spuntati i primi allarmi. Lui non vuole mancare a questo appuntamento. Ciro è un lottatore e prima di dare forfait proverà in tutti i modi a recuperare.