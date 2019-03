Lazio-Roma streaming gratis Dazn e diretta tv Serie A, oggi dalle 20.30

Stasera alle ore 20.30 andrà in scena allo stadio Olimpico il derby della capitale Lazio-Roma, il numero 156 di campionato. Un match molto importante per la zona Champions League con i giallorossi quinti in classifica a 44 punti e a meno uno dal Milan quarto, mentre i biancocelesti quinti insieme a Torino e Atalanta con 38 ma con un partita da recuperare (contro l’Udinese il 10 o 17 aprile).

La squadra di Simone Inzaghi martedì ha pareggiato in casa la sfida contro il Milan valevole per la semifinale di Coppa Italia giocando una buona partita ma senza riuscire a segnare; mentre gli uomini di Eusebio di Francesco nell’ultimo match giocato sabato scorso a Frosinone è riuscito a vincere per 3-2 con un gol di Dzeko all’ultimo minuto.

Nel match di andata giocato lo scorso 29 settembre vittoria per 3-1 della Roma con gol di Pellegrini, Kolarov e Fazio, a nulla è valso il pareggio momentaneo della Lazio con Immobile. I precedenti in casa biancoceleste nel campionato di Serie A sono 77 con leggero vantaggio ospite per 26 vittorie a 23, mentre i pareggi sono 28; i gol giallorossi sono stai 98, quelli biancocelesti 84. L’arbitro sarà Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo, che arbitrerà la stracittadina per la terza volta, nelle precedenti due occasioni la partita è finita in pareggio (8 aprile 2013 1-1 e 15 aprile 2018 0-0)

Probabili formazioni Lazio-Roma

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile, Correa. All. S.Inzaghi

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini El Shaarawi; Dzeko. All. Di Francesco

Lazio-Roma dove vedere il match in tv e in streaming

Lazio-Roma, info tv e streaming. Come di consueto in questa stagione di Serie A l’anticipo del sabato delle ore 20.30 potrà essere seguito su Dazn. La piattaforma che opera in streaming trasmetterà in diretta e in esclusiva la i derby della capitale.

Dazn è fruibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. In più Dazn offre la possibilità di una prova gratuita per un mese. Calcio d’inizio alle ore 20.30.