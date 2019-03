Nainggolan: out per Eintracht-Inter. Ecco quanto dovrà stare ai box

Icardi, Keita, Nainggolan. A Milano sponda nerazzurra continua a piovere sul bagnato: la notizia della mattinata è l’infortunio di Nainggolan . Il belga ha avuto un problema durante uno degli allenamenti pre Eintracht-Inter, poi una risonanza magnetica ha confermato il suo infortunio.

Rischia di essere una tegola pesante per Nainggolan. Il centrocampista dopo un pessimo inizio di stagione, tra problemi fisici, serate e prestazioni negative, stava riconquistando l’amore dei suoi tifosi. Nainggolan era uno dei giocatori che aveva preso per mano la squadra durante la tempesta Icardi. Il centrocampista stava fornendo alla squadra buone prestazioni ed un peso importante in zona gol: suo l’assist per Lautaro Martinez contro il Parma, suo il gol vittoria con la Sampdoria , suoi anche gli assist per Vecino con la Fiorentina e Lautaro Martinez a Cagliari.

comunicato dell’Inter sulle condizioni di Nainggolan

“Radja Nainggolan si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di un problema riscontrato in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni verrano rivalutate la prossima settimana”

La tegola rischia di essere grave anche per l’Inter. Nainggolan dovrebbe saltare entrambe le partite degli ottavi di Europa League e rischia di essere out anche per il derby con il Milan. Quindi i nerazzurri rischiano di giocatore tre partite che potrebbero rivelarsi fondamentali della stagione, in positivo o negativo, senza il suo uomo in più di centrocampo.