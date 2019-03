Napoli-Salisburgo streaming gratis e diretta tv, ottavi di finale Europa League oggi dalle 21

Stasera alle ore 21 allo stadio San Paolo di Napoli, i partenopei ospiteranno gli austriaci del Salisburgo per il match di andata degli ottavi di finale di Europa League. Nel turno precedenti i padroni di casa hanno sconfitto piuttosto nettamente gli svizzeri dello Zurigo, vincendo 3-1 in trasferta e poi ripentendosi davanti al proprio pubblico per 2-0; mentre gli ospiti che avevano vinto il girone di qualificazione a punteggio pieno, hanno avuto la meglio su i belgi del Bruges nonostante la sconfitta nell’andata per 2-1, prontamente ribaltata nel retour match con uno schiacciante 4-0.

Nei rispettivi campionati, il Napoli viene dalla sconfitta casalinga contro la Juventus per 2-1 che l’ha fatta precipitare in classifica a -16 dai bianconeri; invece il Salisburgo ha vinto per 3-0 in casa contro il Wolfsberger, nella Bundesliga austriaca mantenendo undici punti di vantaggio sulla seconda, il LASK Linz.

La squadra di Carlo Ancelotti, che per la prima volta nella storia incontrerà una squadra austriaca nelle competizione europee, dovrà fare parecchia attenzione alla formazione ben allenata dal tedesco Mark Rose che anche in questa stagione sta ottenendo ottimi risultati, non dimenticando tra l’altro che l’anno scorso sono stati eliminati in Europa League, solamente in semifinale dal Olympique Marsiglia dopo i tempi supplementari. Ottimi anche gli ultimi precedenti contro squadre italiane in Europa, con un solo ko nelle ultime sei sfide.

L’arbitro dell’incontro sarà il bielorusso Aleksei Kulbakov.

Probabili formazioni Napoli-Salisburgo:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Schlager, Samassekou, Junuzovic; Wolf; Dabbur, Minamino.

Dove vedere Napoli-Salisburgo in diretta tv e in streaming:

La sfida Napoli-Salisburgo in programma stasera alle ore 21 allo stadio San Paolo di Napoli sarà visibile sulla piattaforma satellitare Sky, più precisamente su Sky Sport Uno HD (satellite, digitale terrestre e fibra) sul canale 201 oppure su Sky Sport HD (satellite e fibra) sul canale 252.

La visione sarà possibile anche in chiaro sul digitale terrestre: Napoli-Salisburgo è infatti il match settimanale di Europa League scelto per essere diffuso su TV8 (canale 8 del digitale). La telecronaca del match sarà affidata a Federico Zancan con il commento tecnico del’ex calciatore Lorenzo Minotti.