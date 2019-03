Partite DAZN 2-3-4 marzo: nel pomeriggio Serie B e il Psg: in serata Lazio-Roma e Real Madrid-Barcellona

In questo primo weekend di marzo la piattaforma DAZN farà vedere come sempre ai suo abbonati gli incontri di Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, Championship e il Bari per la Serie D.

Per il massimo campionato italiano staserà l’anticipo delle ore 20.30 proporrà l’emozionante derby della capitale tra Lazio-Roma con le due squadre che stanno lottando per il quarto posto; attualmente i giallorossi sono avanti di sei punti, ma i biancocelesti hanno una partita da recuperare (contro l’Udinese). Un match da tripla che potrebbe cambiare la stagione delle due squadra in positivo o in negativo. Curiosamente la Lazio non vince un derby da padrone di casa in campionato, dall’11 novembre 2012 (3-2).

Domani alle ore 12.30 il lunch match vedrà scendere in campo Torino-Chievo, con in granata in piena zona Europa League grazie anche alla serie positiva che dura ormai da cinque partite nelle quali hanno tenuto sempre la porta inviolata, i veneti a -11 dalla zona salvezza e con un piede e mezzo ormai in Serie B, cercheranno la vittoria esterna che in questa stagione non è mai arrivata.

Alle ore 15 ci sarà l’incontro tra Genoa-Frosinone dove i ciociari vorranno fare il bis della vittoria esterna fatta a Marassi il mese scorso contro la Sampdoria, i punti dalla zona salvezza sono cinque e per i gialloblu sarà importante non perdere; i padroni di casa si trovano in una posizione tranquilla di centro classifica e dunque davanti al loro pubblico potranno giocare senza troppi assilli.

Per il campionato cadetto l’incontro clou si giocherà tra Palermo-Lecce con le due squadre rispettivamente terza e quarta, divise da un solo punto e in piena zona promozione. Match interessanti anche quelli tra Pescara-Spezia e Padova-Crotone, quest’ultimo importante per la zona retrocessione.

In Spagna stasera attesissima sfida tra Real Madrid-Barcellona, match che si è giocato mercoledì scorso sempre al Santiago Bernabeu e ha visto i blaugrana vincere per 3-0 nella semifinale di ritorno (1-1 l’andata) della Coppa del Re. I blancos sono terzi in classifica a -9 dai rivali e solamente un successo potrebbe portare gli uomini di Solari ad avere ancora qualche speranza di rimonta. L’Atletico Madrid a – 7 dalla capolista è attesa in trasferta sul campo della Real Sociedad, formazione in piena corsa per un posto in Europa.

Nella Ligue 1 i campioni in carica del Psg che stanno dominando anche in questa stagione, sono attesi oggi pomeriggio a Caen, attualmente terz’ultima e che sta lottando per rimanere in massima serie. Il match clou è quello tra Marsiglia-Saint Etienne, con gli ospiti quarti in classifica, ma con solo due punti di vantaggio sui loro avversari.

Per gli appassionati delle serie minori, classico appuntamento con il match domenicale del Bari, capolista del girone I della Serie D che sarà impegnato sul campo del Città di Messina che sta lottando per evitare i playout alla fine della stagione regolare. La trasferta è stata vietata ai tifosi della squadra pugliese.

Palinsesto DAZN: le dirette del 2-3-4 marzo

Dirette Serie A DAZN 26.a giornata 23-24 febbraio



Lazio-Roma sabato 2 marzo ore 20.30

Torino-Chievo domenica 3 marzo ore 12.30

Genoa-Frosinone domenica 3 marzo ore 15.00

Dirette Serie B DAZN 27.a giornata 2-3-4 marzo

Brescia-Cittadella sabato 2 marzo ore 15.00

Carpi-Ascoli sabato 2 marzo ore 15.00

Padova-Crotone sabato 2 marzo ore 15.00

Palermo-Lecce sabato 2 marzo ore 18.00

Perugia-Salernitana domenica 3 marzo ore 15.00

Pescara-Spezia domenica 3 marzo ore 15.00

Verona-Venezia sabato 3 marzo ore 21.00

Livorno-Benevento lunedì 4 marzo ore 21.00

Dirette Liga DAZN 26.a giornata 2-3-4 marzo

Espanyol-Valladolid sabato 2 marzo ore 13.00

Villareal-Alaves sabato 2 marzo ore 16.15

Huesca-Siviglia sabato 2 marzo ore 18.30

Real Madrid-Barcellona sabato 2 marzo ore 20.45

Eibar-Celta Vigo domenica 3 marzo ore 12.00

Real Betis-Getafe domenica 3 marzo ore 16.15

Real Sociedad-Atletico Madrid domenica 3 marzo ore 18.30

Valencia-Atletico Bilbao domenica 3 marzo ore 20.45

Leganes-Levante lunedì 4 marzo ore 21.00

Dirette Ligue 1 DAZN 27.a giornata 2-3 marzo

Caen-Psg sabato 2 marzo ore 17.00

Angers-Monaco sabato 2 marzo ore 20.00

Nimes-Rennes sabato 2 marzo ore 20.00

Reims-Amiens sabato 2 marzo ore 20.00

Guingamp-Nantes domenica 3 marzo ore 15.00

Lille-Digione domenica 3 marzo ore 15.00

Nizza-Strasburgo domenica 3 marzo ore 15.00

Lione-Tolosa domenica 3 marzo ore 17.00

Marsiglia-St-Etienne domenica 3 marzo ore 21.00

Bordeaux-Montpellier martedì 5 marzo ore 19.00

Diretta Football League Championship DAZN 35.a giornata 2 marzo

Hull City-Birmingham sabato 2 marzo ore 16.00

Diretta Serie D DAZN 26.a giornata 3 marzo

Città di Messina-Bari domenica 3 marzo ore 15.00