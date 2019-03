Partite DAZN 9-10 marzo: nel pomeriggio Serie B, Atletico Madrid e Barcellona. In serata Chievo-Milan

In questo secondo weekend di marzo si torna di nuovo in campo e lo farà come al solito anche la piattaforma DAZN con gli incontri in diretta e in esclusiva della Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e Championship, mentre il Bari nel campionato di Serie D, osserverà un turno di riposo.

Per il massimo campionato italiano staserà al Bentegodi di Verona scenderanno in campo Chievo-Milan, in un match che sulla carta sembra scontato con i clivensi a -12 dalla salvezza e ormai quasi spacciati, mentre i rossoneri dopo aver scavalcato i cugini dell’Inter sabato scorso, issandosi al terzo posto, devono cercare il successo per presentarsi al derby di domenica 17 marzo ancora in vantaggio.

Alle ore 12.30 lunch match importante per la zona salvezza, ovvero Bologna-Cagliari dove gli isolani dopo la sorprendente vittoria casalinga contro l’Inter del turno precedente, hanno portato i punti di vantaggio sui rossoblu a nove punti; i padroni di casa, che vengono da tre sconfitte consecutive, sono obbligati a vincere per accorciare sulla quart’ultima che ora dista quattro punti (l’Empoli).

Alle ore 15 incontro dal sapore europeo tra Sampdoria-Atalanta con la grande sfida tra i bomber Quagliarella-Zapata, i blucerchiati si trovano a due punti dai loro avversari e con una vittoria ci sarebbe il sorpasso, dal canto loro i bergamaschi vogliono riscattare la sconfitta dell’andata e continuare la volata magari anche per un eventuale quarto posto che ora dista sei lunghezze.

Per il campionato di Serie B, da segnalare il derby pugliese Lecce-Foggia sempre molto caldo, e Cittadella-Pescara con gli abruzzesi in lotta per la promozione diretta e i veneti per un posto playoff.

In Spagna incontri abbordabili per le prime due della classe Barcellona e Atletico Madrid che ospiteranno rispettivamente Leganes e Rayo Vallecano, mentre il Real Madrid dopo l’inaspettata eliminazione dagli ottavi di Champions League ad opera dell’Ajax, giocherà sul campo del pericolante Valladolid.

Nella Ligue 1, rinviata Nantes-Psg per motivi di sicurezza, il match clou si giocherà tra Saint Etienne-Lille rispettivamente quinti e secondi; importante per la zona Europa l’incontro tra Marsiglia-Nizza.

Palinsesto DAZN: le dirette del 9-10-11 marzo

Dirette Serie A DAZN 27.a giornata 9-10 marzo



Chievo-Milan sabato 9 marzo ore 20.30

Bologna-Cagliari domenica 10 marzo ore 12.30

Sampdoria-Atalanta domenica 10 marzo ore 15.00

Dirette Serie B DAZN 28.a giornata 9-10-11 marzo

Cittadella-Pescara sabato 9 marzo ore 15.00

Cosenza-Brescia sabato 9 marzo ore 15.00

Lecce-Foggia sabato 9 marzo ore 15.00

Spezia-Padova sabato 9 marzo ore 18.00

Ascoli-Livorno domenica 10 marzo ore 15.00

Cremonese-Benevento domenica 10 marzo ore 15.00

Salernitana-Crotone domenica 10 marzo ore 21.00

Venezia-Palermo lunedì 11 marzo ore 21.00

Dirette Liga DAZN 27.a giornata 9-10 marzo

Alaves-Eibar sabato 9 marzo ore 13.00

Atletico Madrid-Leganes sabato 9 marzo ore 16.15

Barcellona-Rayo Vallecano sabato 9 marzo ore 18.30

Getafe-Huesca sabato 9 marzo ore 20.45

Celta Vigo-Real Betis domenica 10 marzo ore 12.00

Girona-Valencia domenica 1o marzo ore 16.15

Levante-Villareal domenica 10 marzo ore 18.30

Siviglia-Real Sociedad domenica 10 marzo ore 18.30

Real Valladolid-Real Madrid domenica 10 marzo ore 20.45

Dirette Ligue 1 DAZN 28.a giornata 9-10 marzo

Strasburgo-Lione sabato 9 marzo ore 17.00

Amiens-Nimes sabato 9 marzo ore 20.00

Digione-Reims sabato 9 marzo ore 20.00

Monaco-Bordeaux sabato 9 marzo ore 20.00

Montpellier-Angers domenica 10 marzo ore 15.00

Saint Etienne-Lille domenica 10 marzo ore 15.00

Tolosa-Guingamp domenica 3 marzo ore 15.00

Rennes-Caen domenica 10 marzo ore 17.00

Marsiglia-Nizza domenica 10 marzo ore 21.00

Dirette Football League Championship DAZN 36.a giornata 9-10 marzo

West Bromwich Albion sabato 9 marzo ore 16.00

Birmingham City-Aston Villa domenica 10 marzo ore 13.00