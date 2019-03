Probabili formazioni Chievo – Milan: possibile mini turnover per Gattuso

Si gioca a Verona l’anticipo serale del 27esimo turno del campionato di Serie A che metterà di fronte il Chievo Verona , ultimo in classifica, ed il Milan di Gattuso, da qualche settimana tornato in grande forma e sempre più lanciato in classifica. Per quanto riguarda le probabili formazioni Chievo – Milan non dovrebbe riservare grosse sorprese da una parte e dall’altra, anche se Gattuso in vista del derby contro l’Inter in programma nel prossimo turno di campionato potrebbe far rifiatare qualche giocatore. Di Carlo, tecnico del Chievo Verona, invece, non potrà contare sull’esperta punta Pellissier , alle prese con alcuni problemi fisici, e su Rigoni, squalificato.

Probabili formazioni Chievo – Milan: qui Milan

Sulla carta l’impegno di questa sera a Verona contro la Cenerentola del campionato di Serie A rappresenta per il Milan un match che non dovrebbe ostacolare la corsa al terzo posto in classifica, raggiunto dalla formazione rossonera lo scorso turno di campionato grazie al successo sul Sassuolo. Ma Gattuso alla vigilia del match contro il Chievo ha giustamente messo in guardia la propria squadra da possibili cali di tensione che potrebbero in un sol colpo annullare quanto di buono fatto dai rossoneri nell’ultimo periodo e che hanno permesso alla formazione milanista di raggiungere e superare l’Inter in classifica ed agguantare il terzo posto. Contro il Chievo, però, Gattuso potrebbe concedere un turno di riposo a qualche giocatore in vista del derby contro i nerazzurri in programma domenica prossima: in particolare potrebbe rifiatare qualche pedina di centrocampo , con Bakayoko indiziato numero uno a lasciare il posto al rientrante Biglia, mentre sicuramente una novità ci sarà in difesa a causa della squalifica dello svizzero Rodríguez che sarà sostituito da Laxalt. In attacco il bomber Piatek dovrebbe conservare la maglia da titolare nonostante un Cutrone che scalpita per trovare maggiore spazio rispetto alle ultime apparizioni. In difesa possibile anche il ballottaggio Calabria – Conti sulla corsia di destra. Non convocati Zapata e Mauri tra i rossoneri.

Probabili formazioni Chievo – Milan : qui Chievo

Nonostante la posizione di classifica che sembra non dare molte chances di salvezza il Chievo Verona sta onorando il proprio campionato con prestazioni intense e battagliere, come anche accaduto nell’ultimo turno di campionato contro il Torino. Il match di oggi sulla carta è tra quelli più complicati che potessero arrivare in questa fase della stagione per il Chievo ma contro il rossoneri i clivensi cercheranno di vendere cara la pelle pur di portare a casa un risultato positivo. A Di Carlo mancheranno, però, tre pedine importanti: Pellissier, fermo per un problema fisico, Schelotto, ai box anche lui per infortunio, e Rigoni, squalificato. Rientra Hetemaj mentre in avanti spazio dal primo minuto a Stepinski nel 4 – 4 – 2 di Di Carlo che punterà sull’ex laziale Djordjevic come compagno di reparto del polacco. In difesa ballottaggio Rossetini – Jaroszynski mentre Giaccherini e Leris agiranno sulle corsie esterne di centrocampo.

Probabili formazioni Chievo – Milan

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jarozynski; Dioussè, Leris, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Djordjevic. All. Di Carlo

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti ( Calabria), Romagnoli, Musacchio, Laxalt; Kessié, Bakayoko ( Biglia) , Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso