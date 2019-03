Probabili Formazioni Serie A 26esima giornata: Allegri recupera Ronaldo, panchina per Luis Alberto?

Archiviate le partite di andata delle semifinali di Coppa Italia che hanno registrato due pareggi (Lazio-Milan 0-0, Fiorentina-Atalanta 3-3), riparte il campionato con uno dei turni più ricchi di big match della stagione 2018-2019. In questa 26esima giornata infatti, sono previste due partite che prevedono tensione e spettacolo, stiamo parlando del derby di Roma, tra i giallorossi di Di Francesco e la Lazio di Simone Inzaghi e di Napoli-Juventus, la partita che potrebbe riaprire o far chiudere definitivamente i conti in campionato.

Il 26esimo turno di campionato si aprirà Venerdì sera alle 20.30, con la sfida in Sardegna tra Cagliari e Inter. La squadra di Spalletti, ancora orfana di Icardi, tenterà di dare continuità al proprio periodo positivo, cercando un’importantissima vittoria in trasferta che terrebbe a distanza di sicurezza Roma e Milan. A proposito dei rossoneri, gli uomini di Gattuso scenderanno in campo invece Sabato alle ore 18.00 al San Siro contro il Sassuolo di De Zerbi mentre il derby di Roma è previsto nella stessa giornata alle ore 20.30 mentre alle 15.00 è previsto lo scontro tra Empoli e Parma. Nella giornata di Domenica invece sono previste ben sei partite: s’inizierà alle 12.30 con Torino-Chievo e terminerà alle 20.30 con il big match del San Paolo tra il Napoli di Ancelotti e la Juventus di Massimiliano Allegri.

Probabili Formazioni Serie A:

CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; João Pedro, Pavoletti.

Squalificati: Deiola | Indisponibili: Birsa, Castro, Cerri, Klavan, Romagna

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Icardi, Keita, Vrsaljko

EMPOLI-PARMA

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Antonelli, Polvani, Mchedlidze

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Stulac, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ceravolo, Grassi, Scozzarella

MILAN-SASSUOLO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhaloglu.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bonaventura, C. Zapata

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Peluso, G. Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic.

Squalificati: Duncan | Indisponibili: Marlon, Sernicola, Brignola

LAZIO-ROMA

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Correa.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Berisha, Lukaku, Wallace

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Lo. Pellegrini, Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bianda, Schick, Under

TORINO-CHIEVO

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Lukic, Meité, Aina; Iago Falque, Belotti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussé, N. Rigoni; Giaccherini; Stepinski, Djordjevic.

Squalificati: Hetemaj | Indisponibili: Frey, Pellissier, Seculin, Tomovic

GENOA-FROSINONE

GENOA (4-3-1-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouamé.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Favilli, Hiljemark, Lapadula, Mazzitelli

FROSINONE (4-3-3): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Viviani, Cassata, Beghetto; Pinamonti, Ciano.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ghiglione, Zampano

SPAL-SAMPDORIA

SPAL (4-4-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe, Fares; Valoti, Schiattarella, Missiroli, Kurtic; Antenucci, Petagna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Jankovic, Lazzari

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Sala; Praet, Vieira, Linetty; Saponara; Quagliarella, Gabbiadini.

Squalificati: Ekdal | Indisponibili: Barreto, Caprari, Murru, Ramirez, Tonelli

UDINESE-BOLOGNA

UDINESE (4-3-3): Musso; De Maio, Troost- Ekong, Nuytinck, Zeegelar; Larsen, Sandro, Mandragora; Pussetto, Okaka, De Paul.

Squalificati: Fofana | Indisponibili: Badu, Barak, Behrami, D’Alessandro, Samir

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Nagy, Poli; Sansone, Soriano, Palacio; Santander.

Squalificati: Pulgar | Indisponibili: Destro

ATALANTA-FIORENTINA

ATALANTA (4-3-1-2): E. Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Varnier

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ger. Pezzella

NAPOLI-JUVENTUS

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Albiol

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Ronaldo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cuadrado, Douglas Costa, Khedira