Probabili Formazioni Serie A 29esima giornata: Mertens titolare, Icardi dal 1′?

Dopo la sosta dovuta alle qualificazioni degli Europei delle Nazionali, la Serie A riparte e con essa, l’entusiasmante corsa Champions che vede tra le protagoniste Inter, Milan, Lazio e Roma e la lotta salvezza che coinvolge in particolar modo Bologna, Empoli e Udinese.

La ventinovesima giornata di campionato si aprirà Venerdì 29 Marzo con il “Friday Night” alle ore 20.30 che vedrà confrontarsi Chievo di Maran e il Cagliari allo Stadio Bentegodi, entrambe alla ricerca fondamentale di punti salvezza.

Sabato 30 Marzo invece, sono in programma ben tre match: Udinese-Genoa (ore 15.00), Juventus-Empoli (ore 18.00) e Sampdoria-Milan (ore 20.30). In particolare sarà molto interessante la sfida tra i blucerchiati allenati da Giampaolo e alla ricerca di un posto in Europa League e i rossoneri che, reduci dalla sconfitta del derby, vogliono continuare la loro rincorsa ad un piazzamento in Champions League.

Nella Domenica di campionato sono previste sei partite: Parma-Atalanta (12.30), Fiorentina-Torino (15.00), Frosinone-Spal (15.00), Roma-Napoli (15.00), Bologna-Sassuolo (ore 18.00) e Inter-Lazio (ore 20.30).

Tra le partite di spicco c’è certamente la nuova Roma di Ranieri, alla ricerca di punti importanti per la Champions, che affronterà allo stadio Olimpico il Napoli di Ancelotti, voglioso di non far chiudere anticipatamente il campionato alla Juventus e di consolidare il distacco con la terza posizione.

In serata è previsto un vero e proprio scontro diretto per l’accesso alla massima competizione europea tra l’Inter e la Lazio allo Stadio San Siro. C’è molta curiosità di vedere in campo Mauro Icardi che, molto probabilmente, visto i problemi fisici accorsi a Lautaro, potrebbe iniziare la partita dal primo minuto.

Probabili Formazioni Serie A

CHIEVO-CAGLIARI

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Andreolli, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Schelotto, Seculin, Tomovic

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Barella, Cigarini, Ionita; Birsa; João Pedro, Cerri.

Squalificati: Pavoletti | Indisponibili: Castro

UDINESE-GENOA

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, De Maio; Stryger-Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelar; Pussetto, Lasagna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Nuytinck, Barak, D’Alessandro

GENOA (4-3-3): I. Radu; Pedro Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouamé.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Hiljemark

JUVENTUS-EMPOLI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Kean.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Barzagli, Cristiano Ronaldo, Cuadrado, Douglas Costa

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.

Squalificati: Silvestre | Indisponibili: Antonelli, Diks, La Gumina, Mchedlidze, Polvani

SAMPDORIA-MILAN

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Linetty, Praet, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Barreto, Caprari, Ekdal, Vieira

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Calabria; Bakayoko, Biglia; Suso, Paquetà, Calhanoglu; Piatek.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bonaventura, Rodriguez

PARMA-ATALANTA

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, L. Rigoni; Gervinho, Inglese, Siligardi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Grassi, Stulac

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Ilicic; D. Zapata.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Varner

FIORENTINA-TORINO

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Simeone, Muriel.

Squalificati: Ger. Pezzella | Indisponibili: Chiesa, Pjaca

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Belotti, Zaza.

Squalificati: Aina, N’Koulou | Indisponibili: Aina, Millico

FROSINONE-SPAL

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Cassata, Molinaro; Ciano, D. Ciofani.

Squalificati: Goldaniga | Indisponibili: Ghiglione, Gori, Pinamonti, Viviani

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Valoti

ROMA-NAPOLI

ROMA (4-4-2): Olsen; Santon, Fazio, Marcano, Kolarov; Zaniolo, Cristante, Nzonzi, Perotti; Schick, Dzeko.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bianda, De Rossi, El Shaarawy, Florenzi, Manolas, Pastore, Lo. Pellegrini

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens.

Squalificati: Zielinski | Indisponibili: Albiol, Chiriches, Diawara, Ospina

BOLOGNA-SASSUOLO

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Palacio, Orsolini.

Squalificati: Lyanco | Indisponibili: Santander

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari G., Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Di Francesco, Djuricic, Boga.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Berardi, Brignola, Manganelli

INTER-LAZIO

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Gagliardini; Politano, Keita, Perisic.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: De Vrij, Lautaro Martinez, Nainggolan, Vrsaljko

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Patric; Marusic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lukaku, Radu