Psg-Manchester United, Parco dei Principi, ore 21.00. Questa è una delle due partite in programma questa sera, valide per il ritorno degli ottavi di Champions League. Nelle due sfide andate in scena ieri, l’Ajax ha demolito il Real Madrid al Bernabeu con un rotondo 4-1, mentre il Tottenham ha avuto la meglio sul Borussia Dortmund in casa dei tedeschi per 1-0. Tornando alla sfida del Parco dei Principi, certamente i francesi partono da una posizione di vantaggio. Nella sfida di andata il Psg ha battuto i rivali inglesi per 2-0, regalando la prima delusione a Solskjaer da quando ha rilevato Josè Mourinho sulla panchina di Red Devils.

Una partita importantissima per la stagione di entrambe le squadre. Il Psg ha ormai ipotecato il campionato, avendo ben 17 punti di vantaggio sulla seconda. Dopo anni di delusioni in campo europeo, spera finalmente di raccogliere i frutti di investimenti importanti fatti nelle ultime stagioni. Il Manchester United è in piena lotta per la conquista di un posto in Champions: Solskjaer con il suo avvento ha rivitalizzato la squadra e una rimonta – per la verità piuttosto complicata – contro i francesi costituirebbe un’ulteriore iniezione di fiducia per il proseguo della stagione. Un match dunque tutto da seguire, che si preannuncia incerto e spettacolare.

Psg-Manchester United: info streaming e diretta TV

Psg-Machester United sarà visibile su Sky, che da quest’anno ha riacquistato i diritti della Champions League. I canali grazie ai quali sarà possibile vedere la partita saranno Sky Sport Football (203) e Sky Sport (253). Inoltre, il match sarà visibile in streaming grazie all’applicazione Sky Go, tramite il computer o un dispositivo mobile.

Cosa serve per passare il turno

Il Psg parte da una situazione di netto vantaggio rispetto al Manchester United. Oltre alla vittoria e al pareggio, i francesi possono anche permettersi di perdere per 1-0 mentre,in caso di sconfitta per 2-0, si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. I Red Devils, per passare il turno ai tempi regolamentari dovranno vincere con minimo tre gol di scarto.