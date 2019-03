Malta-Spagna, in programma questa sera ore 20.45 allo stadio Ta’ Qali di Malta, sarà una tappa importante nel percorso di qualificazione ad Euro2020 per entrambe le Nazionali. Le due squadre appartenenti al gruppo F, infatti, hanno vinto nella prima giornata di qualificazioni alla fase a gironi, rispettivamente contro Isole Fær Øer e Norvegia.

I maltesi padroni di casa – nettamente inferiori sulla carta – tenteranno quantomeno di onorare la maglia, senza subire una goleada che riporterebbe alla memoria quel passivo di 12 reti, patito proprio contro la Spagna, in un match di qualificazione agli europei del 1984.

Gli spagnoli guidati da Luis Enrique – che hanno vinto di misura contro la Norvegia, al Mestalla di Valencia, nella prima gara del girone – andranno a caccia del secondo successo di fila, imponendosi di fatto come la squadra da battere del girone, e rispettando così tutti i pronostici che la vedevano favorita in testa al gruppo F.

Le due squadre dovrebbero disporsi a specchio, con il ct maltese Farrugia che si affiderà al 4-3-3 nonostante l’assenza in difesa di Agius, espulso nella gara contro le isole Fær Øer. In attacco giocherà il tridente composto da: Corbolan, Nwoko e Mifsud.

Anche Luis Enrique, dunque, punterà sul 4-3-3. Morata sarà la prima scelta come punta di diamante nel trio d’attacco, affiancato da Rodrigo e Asensio.

Qualificazioni Euro 2020, Malta-Spagna: streaming live e diretta TV, dove vedere il match di oggi 26/03

Malta-Spagna non sarà visibile in diretta televisiva. Potrete ricevere comunque aggiornamenti sul match di qualificazione ad Euro2020 consultando gli appositi profili social delle Nazionali, nei quali verrà aggiornato il risultato della gara e verranno inserite eventuali news a partita in corso.