Real Madrid-Barcellona streaming Dazn e diretta tv? dove vedere il Clasico di Liga oggi 2 marzo

Real Madrid-Barcellona, stadio Santiago Bernabeu, ore 20:45. Torna il grande calcio a Madrid e lo fa sotto le vesti di una maratona: la quarta puntata dell’anno dello scontro tra le due superpotenze spagnole. Il Barcellona ha segnato 9 gol nelle prime tre partite, il Real Madrid non ha mai vinto. Per questo Real Madrid-Barcellona per gli animi blancos sarà una sfida delicatissima.

Così arriva il Real- La classifica sabato nelle ultime settimane sembrava potersi riaprire. Poi, il Real ha perso 2-1 in casa con il Girona ed una settimana dopo il Barcellona ha compiuto un grande rimonta con uno strepitoso Messi nel secondo tempo nella partita contro il Siviglia. Delle 9 partite giocate dal Real Madrid nel 2019, 6 sono state vinte, 2 perse ed una pareggiata. L’umiliante risultato dell’andata era costata la panchina a Lopetegui e anche questo Real Madrid-Barcellona può essere fatale per Solari. Per questo le stelle al margine del progetto fino ad ora dovrebbero ritrovare il loro splendore: Bale e Marcelo dovrebbero partire titolari, per Isco e Asensio ancora panchina.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius

Così arriva il Barcellona- una vittoria a Madrid significherebbe per i blaugrana un passo in più verso il triplete. Dopo aver conquistato la finale di Coppa del Re ed essere ancora in corsa per la Champions, i tre punti di Real Madrid-Barcellona darebbero un’altra mazzata al campionato. Le parole di Ramos nella partita di giovedì (“qua ce ne fanno 6“, ndr.) e le 82 reti in 75 partite giocate a marzo da Messi fanno pensare che tutto possa mettersi al posto giusto per il Barcellona. Inoltre, Real Madrid-Barcellona può segnare dopo 87 anni il sorpasso nel numero degli scontri diretti vinti per i blaugrana.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Dembélé

Real Madrid-Barcellona: info streaming e diretta tv

dove vedere il clasico? La partita come tutta la Liga sarà visibile in esclusiva su Dazn. Ricordiamo che si può comprare anche il ticket per l’evento singolo, che è possibile vederla da dispositivo mobile o da televisione con Sky Q e che saranno disponibili gli highlights on demand.