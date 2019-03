Roma. Monchi : un altro addio dopo quello di Di Francesco. Stavolta consensuale. Il ds spagnolo nonostante abbia altri due anni di contratto e dopo aver parlato a lungo con i vertici della Roma, risolverà prima il proprio contratto. La causa è senza dubbio la fine della carriera come allenatore di Di Francesco prima del previsto, cosa che Monchi non avrebbe voluto. Le voci giravano già da ieri, ed ecco che la Roma si trova ad avere un volto totalmente nuovo.

A quanto riporta Sky la decisione di eliminare Di Francesco era stata presa da Pallotta già dopo il 7- 1 in Coppa Italia contro la Fiorentina. Ma fu proprio Monchi a schierarsi dalla parte di Di Francesco e convincere Pallotta a tenere il Mister e dargli un’altra possibilità. La pesante sconfitta nel derby con Lazio ha reso tutto più difficile, ma i calciatori volevano proseguire con Di Francesco. Si sono però disputate forti liti negli spogliatoi e da lì la decisione è stata irrevocabile. Anche il lavoro di Monchi però è stato criticato da Pallotta negli ultimi mesi. Monchi era arrivato a Roma nell’estate del 2017 dal Siviglia, club con cui ha conquistato tre Europa League consecutive. A dare la notizia è stato Angelo Mangiante ai microfoni di Sky Sport 24. A prendere il posto di Monchi per il momento sarà Ricky Massara, già braccio destro di Walter Sabatini, mentre nelle prossime settimane si deciderà il nome definitivo per la prossima stagione. Per ora sembra che nelle prossime settimane potrebbe tornare a condurre il mercato all’Arsenal.