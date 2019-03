Sassuolo-Napoli diretta streaming e tv in chiaro? Serie A, oggi 10 marzo

Sassuolo-Napoli, Mapei Stadium, ore 18. Due squadre che dal campionato hanno ancora poco da chiedere, oltre al divertirsi e divertire con il gioco i propri tifosi. Fuori la tattica e dentro la tecnica: per questo Sassuolo-Napoli è una sfida che può mostrare bel calcio ed essere gustata anche dagli spettatori neutri.

Così arriva il Napoli- Solo 2 vittorie nelle ultime 5 per il Napoli, che domenica ha salutato quasi ufficialmente il sogno scudetto. Nelle trasferte del 2019, tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, sono arrivate 2 vittorie ed una sconfitta in 5 partite. Dovrebbe vedersi del turnover in vista anche della trasferta di Europa League giovedì, ma non sembra venga provata quella che sarà la coppia dei centrali vista la squalifica di Koulibaly e Maksimovic. Sassuolo-Napoli per molti giocatori sarà una bella vetrina: rispetto alla partita vinta 3-0 con il Salisburgo, dovrebbero esserci 8 cambi

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Diawara, Zielinski, Verdi; Milik, Insigne. All: Ancelotti

Così arriva il Sassuolo- Fuori dalla laguna rossa che significa retrocessione e lontano dal forte vento che soffia aria d’europa, il Sassuolo sembra poter essere contento della sua stagione fin qua. L’unico obiettivo rimane quello di continuare ad esprimere il proprio calcio fino alla fine dell’anno e tornare a riportare buoni risultati a casa: i neroverdi hanno trovato solo una vittoria fin qua nel 2019 in casa con il Cagliari, poi 4 sconfitte tre pareggi. All’andata il match era finito 2-0 per i partenopei.

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Lirola, Demiral, G. Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic. All: De Zerbi

Sassuolo-Napoli: info orario e dove vederla streaming e diretta tv

Sassuolo-Napoli sarà possibile gustarsela grazie a Sky Sport su ben tre canali: Sky Serie A (202), Sky Supercalcio HD (206) e Sky Calcio 1 (251). Per chi vorrà vederla in streaming, sarà possibile farlo da computer o dispositivo mobile grazie all’app di Sky Go. Chi non potrà vederla , ma vorrà essere aggiornato potrà seguire il SuperLive sul nostro sito.