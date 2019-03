Serie A: la Lega Calcio ha modificato il programma di cinque incontri

Nel tardo pomeriggio di oggi, la Lega Calcio ha modificato ufficialmente il programma di cinque incontri del campionato di Serie A che si giocheranno nel mese di aprile.

Il recupero della 25.a giornata tra Lazio-Udinese previsto per mercoledì 10 aprile alle ore 19 è stato posticipato al mercoledì 17 sempre allo stesso orario. Il match della 31.a giornata tra Inter-Atalanta che era prevista per mercoledì 7 aprile alle ore 15 è stato spostata sempre alle ore 18 per evitare la concomitanza con altri eventi cittadini caratterizzati da elevata partecipazione di pubblico.

Nella giornata successiva sono due le variazioni apportate: il derby della Lanterna Sampdoria-Genoa, inizialmente programmato per lunedì 15 aprile alle ore 20.30 e che si giocherà domenica 14 alle ore 15 per motivi di ordine pubblico, mentre il percorso inverso ci sarà per Atalanta-Empoli che si giocherà nel posticipo di lunedì 15 al posto della stracittadina genovese.

L’ultima modifica è stata apportata alla giornata numero 33 che si giocherà interamente nel turno pre pasquale di sabato 20 aprile, eccezion fatta per Napoli-Atalanta che si giocherà il lunedì di Pasquetta (il 22) perchè il Napoli giovedì 18 sarà impegnato allo stadio San Paolo, nel match di ritorno contro l’Arsenal per i quarti di finale di Europa League.

Durante il mese di aprile saranno diramati anticipi e posticipi delle ultime partite di campionato.

Riepilogo match modificati Serie A

31^ giornata

Inter-Atalanta, domenica 7 aprile h 18:00 (anziché ore 15:00)

32^ giornata

Sampdoria-Genoa, domenica 14 aprile h 15:00 (anziché lunedì 15 alle 20:30)

Atalanta-Empoli, lunedì 15 aprile h 20:30 (anziché domenica 14 alle 15:00)

Recupero 25 giornata

Lazio-Udinese, mercoledì 17 aprile h 19:00 (anziché mercoledì 10 alle 19:00)

33^ giornata

Napoli-Atalanta, lunedì 22 aprile h 19:00 (anziché sabato 20 alle 15:00)