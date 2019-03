Serie A telecronisti 26.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Dopo l’anticipo tra Cagliari-Inter, oggi e domani si giocheranno gli altri nove incontri della 26.a giornata del campionato di Serie A.

Si parte oggi alle ore 15 con Empoli-Parma, match importante sopratutto per i toscani che stanno lottando per rimanere nella massima serie; alle 18 Milan-Sassuolo con i rossoneri che stanno vivendo un ottimo momento che li ha portati al quarto posto, mentre alle 20.30 il derby capitolino tra Lazio-Roma che vale un posto in Europa.

Domenica il lunch match delle ore 12.30 sarà quello tra Torino-Chievo, dove i granata imbattuti e senza gol subiti da cinque partite hanno una grande occasione per continuare la rincorsa all’Europa League; alle ore 15 i classici tre match: incontro che vale un bel pezzo di salvezza quello tra Udinese-Bologna dove gli ospiti terz’ultimi che non posso permettersi di perdere; Genoa-Frosinone con i liguri in posizione tranquilla, mentre i ciociari dovranno assolutamente fare un risultato positivo per non staccarsi troppo dalla zona salvezza; infine Spal-Sampdoria che vede gli estensi in piena lotta per rimanere in Serie A e i liguri per rimanere attaccati alla zona Europa.

Alle ore 18 Atalanta-Fiorentina si sfidano nuovamente dopo il 3-3 di mercoledì scorso nella semifinale di andata di Coppa Italia, giocata in terra toscana; chiude il programma alle ore 20.30 il big match tra Napoli-Juventus che vede le due squadre distanziate da tredici punti, ma per i partenopei sarà l’occasione per cercare di far terminare l’imbattibilità in Serie A ai bianconeri.

Serie A telecronisti 26.a giornata sui canali Sky e DAZN

Sabato 2 marzo 2019

ore 15 Empoli-Parma su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Daniele Barone e Giancarlo Marocchi

ore 18 Milan-Sassuolo su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Riccardo Gentile e Massimo Ambrosini

ore 20.30 Lazio-Roma su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin

Domenica 3 marzo 2019

ore 12.30 Torino-Chievo su Dazn

Telecronaca: Massimo Callegari e Dario Marcolin

ore 15 Spal-Sampdoria su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Massimo Tecca e Lorenzo Minotti

ore 15 Udinese-Bologna su Sky Sport HD (canale 253)

Telecronaca: Antonio Nucera e Luca Pellegrini

ore 15 Genoa-Frosinone su Dazn

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Alessandro Budel

ore 18 Atalanta-Fiorentina su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Daniele Adani

ore 20.30 Napoli-Juventus su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani