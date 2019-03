Serie A telecronisti 27.a giornata: le voci su Sky e DAZN

Dopo l’anticipo Juventus-Frosinone, oggi, domani e lunedì si giocheranno gli altri nove incontri della 27.a giornata del campionato di Serie A. Si parte oggi alle ore 18 con Parma-Genoa, match importante per la lotta salvezza, mentre alle 20.30 sarà di scena Chievo-Milan, sfida tra chi vuole salvarsi e chi vuole rimanere al 3° posto in classifica.

Domenica il lunch match delle ore 12.30 sarà quello tra Bologna-Cagliari, una sfida molto importante in chiave salvezza per rimanere nella massima serie; alle ore 15 i classici tre match: se Sampdoria-Atalanta potrebbe dirci molto in vista della prossima Europa League, con i bergamaschi che attualmente sono all’8° posto in classifica, anche Inter-Spal e Frosinone-Torino non sono da meno. Alle ore 18 toccherà a Sassuolo-Napoli: i nerazzurri saranno di scena a Reggio Emilia per provare a tornare alla vittoria dopo la sconfitta nel big match dell’ultima volta contro la Juventus, ma attenzione al Sassuolo, che nelle ultime gare li ha sempre messi in difficoltà; chiude il programma alle ore 20.30 il match tra Fiorentina-Lazio. Il Monday Night sarà Roma-Empoli, in programma lunedì sera alle 20.30.

Serie A telecronisti 27.a giornata sui canali Sky e DAZN

Venerdì 8 marzo 2019

ore 20.30 Juventus-Udinese su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi

Sabato 9 marzo 2019

ore 18 Parma-Genoa su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Geri De Rosa e Luca Pellegrini

ore 20.30 Chievo-Milan su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Roberto Cravero

Domenica 10 marzo 2019

ore 12.30 Bologna-Cagliari su Dazn

Telecronaca: Riccardo Mancini

ore 15 Inter-Spal su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti

ore 15 Frosinone-Torino su Sky Sport HD (canale 253)

Telecronaca: Dario Massara e Renato Zaccarelli

ore 15 Sampdoria-Atalanta su Dazn

Telecronaca: Stefano Borghi e Dario Marcolin

ore 18 Sassuolo-Napoli su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Riccardo Gentile e Massimo Ambrosini

ore 20.30 Fiorentina-Lazio su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Daniele Adani

Domenica 11 marzo 2019

ore 20.30 Roma-Empoli su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Federico Zancan e Luca Marchegiani