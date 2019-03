Napoli-Juventus, polemica su Cristiano Ronaldo:”Perché rischiarlo prima dell’Atletico Madrid?”

Cristiano Ronaldo, ci sarà o non ci sarà? Domenica sera al San Paolo, andrà di scena il tanto atteso big match della ventiseiesima giornata di campionato tra Napoli e Juventus. Come ha anche affermato Giorgio Chiellini, capitano dei bianconeri, ci dobbiamo aspettare una gara piuttosto aperta, senza tatticismi tipici del calcio italiano, vista anche la netta distanza in classifica di 13 punti. Il Napoli, vorrà fare bella figura dinanzi al suo pubblico, che riempirà di nuovo le gradinate del San Paolo mentre la Juventus, non vorrà sbagliare in previsione del ritorno di Champions League per rimontare i 2 gol all’Atletico Madrid. Ma ci sarà, Cristiano Ronaldo? in questi giorni, Allegri, lo ha tenuto in disparte negli allenamenti, per problemi ad una caviglia, anche per non rischiarlo, in una partita che nella città partenopea, ha sempre il suo fascino, e che i tifosi azzurri, attendono con ansia.

Ma, è sorta una polemica, causata da un sito juventino, che sostiene queste parole:“Cristiano Ronaldo rimanga a Torino, a Napoli non lo meritano”. Non proprio il massimo dell’eleganza, del tanto esaltato stile Juve. Poi continua: “A Napoli farebbero di tutto per fischiarlo, denigrarlo e fallo innervosire, perché rischiarlo?” .

Ognuno la pensa come vuole, ma se il San Paolo si riempie, è per dare forza alla squadra che incontra chi domina la serie A da quasi un decennio, non di certo per un solo calciatore.