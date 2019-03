Napoli. Come riportato da Il Mattino Napoli attende con trepidazione la sfida di Champions League tra la Juventus e l’Atletico Madrid, sperando nell’eliminazione dei bianconeri. Un vero e proprio merchandising nella città, con tanto di magliette, sciarpe e cappellini. Già all’andata il Napoli aveva festeggiato la disfatta bianconera, ed ora sperano anche nel ritorno.

La rivalità con la Juventus



I napoletani non riescono a mettere da parte la propria rivalità con la prima squadra in classifica, che giocherà martedì allo Juventus Stadium. Non mancano gli annunci funerari verso la Juve, in pieno stile partenopeo. Un manifesto recita: «È venuta a mancare la Juventus. Ne danno il triste annuncio i tifosi juventini tutti. Le esequie muoveranno da Napoli fino in tutta Italia». Eppure la squadra partenopea è in competizione per l’Europa League.

Il supporto dell’Atletico al Napoli

Dopo la partita del Napoli di Serie A, disputata proprio contro la Juventus, molti tifosi dell’Atletico sono stati solidali nei confronti degli azzurri, attaccando Cristiano Ronaldo. L’episodio più discusso infatti, è stato quello dell’espulsione del portiere del Napoli Meret, per presunto tocco di Ronaldo, caduto a terra.

“Anche in Italia tutti criticano Cristiano, è il solito tuffatore – hanno commentato i supporter dell’Atletico sui social . Cari napoletani, il 12 marzo tifate per noi!“. Detto, fatto. E dai supporter azzurri non poteva arrivare tifo più clamoroso per i ragazzi di Simeone.