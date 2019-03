Var e arbitri, Pistocchi polemico: “La Serie A è come una fiction”

Le polemiche arbitrali di Chievo-Milan, Pistocchi attacca Pairetto. I rossoneri hanno sbancato il Bentegodi nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A e con la quinta vittoria consecutiva si mantengono al terzo posto con un punto di vantaggio sull’Inter, che ha replicato con il 2-0 inflitto oggi pomeriggio alla Spal. Tra i protagonisti della serata vi è stato anche l’arbitro Pairetto che ha deciso di convalidare lo stesso la rete del vantaggio rossonero di Piatek, nonostante un fallo evidente dell’attaccante polacco. Maurizio Pistocchi, sempre molto attivo sui social, ha commentato così l’episodio considerandolo come l’ennesimo errore degli arbitri nelle ultime giornate nonostante l’utilizzo del Var. Il tweet del giornalista sportivo è emblematico: “In questa fiction che ancora chiamano Serie A arbitra anche-chissà perché-Luca Pairetto. Che ha fatto battere la punizione a Biglia con la barriera a 9.60mt (invece di 9.15) e non ha punito un evidente gioco pericoloso in occasione del gol del 2:1 di Piatek“.

In questa fiction che ancora chiamano serieA arbitra anche-chissà perché-Luca Pairetto.

Che ha fatto battere la punizione a Biglia con la barriera a 9.60mt (invece di 9.15) e non ha punito un evidente gioco pericoloso in occasione del gol del 2:1 di Piatek. — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) March 9, 2019 potrebbe interessarti anche Inter-Spal 2-0 (Video Gol Serie A): Politano-Gagliardini regalano il successo a Spalletti

L’Inter vince contro la Spal, Pistocchi esalta Lautaro Martinez. I nerazzurri hanno risposto ai cugini rossoneri con un sofferto 2-0 contro la squadra di Semplici e si apprestano ad affrontare una settimana decisiva per la stagione con in successione il ritorno contro l’Eintracht Francoforte e il derby in programma domenica prossima. Nonostante le reti siano state di Politano e Gagliardini, il grande protagonista del match è stato Lautaro Martinez. Pistocchi ha commentato così su Twitter il match di San Siro: “Inter-Spal 2:0 Con un 2^ tempo di sostanza l’Inter supera-gol di Politano e Gagliardini-una Spal che si è difesa con ordine ma non ha mai impensierito Handanovic. Il Migliore dei nerazzurri? Lautaro, assist e giocate di qualità”.