Viareggio Cup, il programma delle semifinali

Viareggio Cup, archiviati i quarti di finale. Venerdì sono andati in scena i quarti di finale della 71.a edizione della Viareggio Cup, quarti che hanno regalato molte emozioni. I due quarti che hanno regalato più emozioni e che sono stati in bilico sino all’ultimo minuto sono stati Genoa-Berekum Chelsea e Bologna-Braga. Nel primo caso la gara è stata vinta dai liguri soltanto ai calci di rigore dopo che nel 3° minuto di recupero la formazione ghanese aveva riagguantato il Genoa e lo aveva portato ai rigore. Nella seconda sfida, Bologna-Braga, gli emiliani hanno avuto alla meglio sui portoghesi di misura, infatti i felsinei si sono imposti per 1-0 a 10 minuti circa dal termine. Negli altri due quarti di finale successo netto nel Parma sulla Fiorentina, infatti vittoria 1-4 dei ducali, vittoria certificata nella ripresa dove la formazione di Pasquale Catalano ha dilgato, nell’altro quarto i belgi del Club Brugge hanno sconfitto l’Inter 3-0 e adesso si candidano come una potenziale vincitrice di questo torneo giovanile. In questa fase del torneo tutte e quattro le contendenti puntano alla vittoria finale.

Viareggio Cup, ecco le semifinali

La prima semifinale della 71.a edizione della Viareggio Cup metterà di fronte Genoa e Parma, questa gara si disputerà allo stadio ‘Necchi-Balloni’ di Forte dei Marmi (Lu) e il calcio d’inizio è previsto alle ore 14, questa gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da RaiSport. La seconda semifinale della 71.a edizione della Viareggio Cup verrà disputata all’ Intels training center ‘Ferdeghini’ di La Spezia, questa garà avrà inizio alle ore 16.30 e metterà di fronte i belgi del Club Brugge e il Bologna, anche questa gara verrà trasmessa da RaiSport. La vincente di entrambe le semifinali si giocherà il trofeo più ambito a livello giovanile nella finale che si disputerà mercoledì 27 marzo allo stadio ‘Picco’ di La Spezia, finale che avrà inizio alle ore 15 e anch’essa verrà trasmessa da RaiSport.