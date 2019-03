Vis Artena-Avellino, lupi corsari a Colleferro. Dopo tre settimane di stop i biancoverdi tornano in campo e confermano il loro buon momento di forma. Tre punti che però non accorciano le distanze dal Lanusei, sempre primo a +10 su Morero e compagni.

VIDEO GOL VIS ARTENA-LANUSEI | SERIE D

Vis Artena-Avellino, i lupi tornano in campo. 32.a giornata del Girone G del campionato di Serie D. Alle ore 14.30, allo stadio Comunale di Colleferro, scenderanno in campo la Vis Artena di Punzi e l’Avellino di Bucaro. I padroni di casa hanno 47 punti in classifica e si trovano in una zona di relativa tranquillità. L’Avellino di punti ne ha 59, a -10 dalla capolista Lanusei. I sardi però hanno una partita in più rispetto agli irpini. La Vis Artena arriva al match di oggi reduce da 3 vittorie consecutive, l’ultima conseguita domenica scorsa sul campo dell‘Anagni. L’Avellino non scende in campo dal 3 marzo, causa Torneo di Viareggio. I bianco-verdi hanno vinto per 4-0 l’ultimo match disputato, sul campo del Castiadas. La Vis Artena in casa viene da una serie di 3 vittorie e 2 pareggi. L’Avellino ha il quarto miglior rendimento esterno del Girone D, con 23 punti conquistati in 15 partite.

Vis Artena-Avellino, la probabile formazione biancoverde. Nel 4-2-4 a trazione anteriore di Bucaro spazio al recuperato Viscovo tra i pali. In difesa ci saranno invece Betti sulla corsia di destra e Parisi sulla sinistra. Al centro esclusione per Dondoni, che farebbe spazio alla coppia composta da Morero e Dionisi. Esclusione pesante in vista a centrocampo, dove Gerbaudo partirà inizialmente dalla panchina. In cabina di regia ci sarà quindi Di Paolantonio, con Matute a spezzare il gioco al suo fianco. In avanti le corsie esterne saranno affidate all’imprevedibilità degli inamovibili Tribuzzi e Da Dalt. A guidare l’attacco potrebbe non esserci De Vena, che verrebbe sostituito da Sforzini, apparso in ottima forma nelle ultime uscite amichevoli. Il numero 32 completerebbe così il reparto al fianco di Alfageme. Arbitrerà il match il signor Giorgio Vergaro della sezione di Bari.

Vis Artena-Avellino, come seguire il match in tv e streaming

Vis Artena-Avellino, info tv e streaming. Come consuetudine in questa stagione di Serie D anche la trasferta di oggi dei lupi potrà essere seguita in diretta tv. Vis Artena-Avellino sarà visibile su Irpinia Tv e Sportchannel 214 (canali 97 e 214 del digitale terrestre), a partire dalle 14.30. Non solo tv. Il match dei lupi potrà essere seguito in streaming su User Tv, il canale Youtube di Sportchannel 214. Diretta streaming anche sulla pagina ufficiale Facebook di Sportchannel 214. In più c’è anche la puntuale radiocronaca di Radio Punto Nuovo, affidata come sempre a Dino Manganiello. Non solo Vis Artena-Avellino, ecco gli altri match in programma nel Girone G di Serie D: Aprilia-Atletico Sff, Budoni-Albalonga, Cassino-Latte Dolce, Monterosi-Flaminia, Ostia-Anagni, Torres-Latina, Trastevere-Anzio e Castiadas-Lanusei.