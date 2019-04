Genoa-Torino streaming e diretta tv Serie A, oggi 20 aprile dalle ore 15

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Marassi di Genova è in programma il match Genoa-Torino, valido per la 33.a giornata del campionato di Serie A. Obiettivi diversi per le due squadre che non vengono da un periodo positivo dove i grifoni hanno solamente cinque punti sull’Empoli terz’ultimo e devono fare molta attenzione a non farsi risucchiare completamente in classifica, mentre i granata sono a due punti dal settimo posto occupato dalla Lazio.

Genoa-Torino: i precedenti

I precedenti disputati nel capoluogo ligure sono 46 e vede larga prevalenza dei rossoblu padroni di casa con 24 vittorie a fronte degli otto successi degli ospiti e 14 pareggi; nell’ultimo match giocato all’ultima giornata dello scorso campionato il Torino si impose per 2-1 dopo un digiuno di vittorie che durava addirittura dal 1981. Il risultato più frequente è stato il pareggio per 1-1 (uscito otto volte), mente per quanto riguarda le reti realizzate anche qui domino genoano con 84 gol a 49. Nel girone di andata la partita si concluse con la vittoria per 2-1 degli uomini di Walter Mazzarri.

L’arbitro del match sarà l’internazionale Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

Genoa-Torino probabili formazioni

GENOA (4-4-2): Radu; Pereira, Zukanovic, Romero, Criscito; Lerager, Veloso, Sturaro, Lazovic; Sanabria, Kouamé.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Ola Aina, Meitè, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti.

Genoa-Torino diretta tv

Il match Genoa-Torino in programma allo stadio Marassi di Genova, con calcio d’inizio alle ore 15, sarà visibile solamente sulla piattaforma Sky i cui canali di riferimento sono Sky Sport Serie A HD (canale 202 di Sky e 373, del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 di Sky), con diretta a partire dalle ore 14.55.

La telecronaca del match sarà affidata a Geri De Rosa con il commento tecnico del ex calciatore Renato Zaccarelli.

Genoa-Torino diretta streaming

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match di Marassi sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.