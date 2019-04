Lazio-Chievo streaming Dazn e diretta TV Serie A, dove vedere il match oggi 20/04

Lazio-Chievo è una delle gare in programma oggi nel turno prepasquale di Serie A. I biancocelesti, dopo aver vinto nel recupero contro l’Udinese, sono risaliti al 7° posto con 52 punti e un cammino di 15 successi, 7 pareggi e 10 sconfitte. Attenzione ai veneti, che nonostante siano automaticamente retrocessi in Serie B, potrebbero riservare qualche sorpresa alla squadra di Inzaghi.

Dopo il recupero della gara contro l’Udinese mercoledì, mister Inzaghi dovrebbe fare turnover e far giocare chi non è sceso in campo mercoledì. Si dovrebbe quindi andare verso il 3-5-2 con Strakosha tra i pali; in difesa Felipe e Radu esterni, mentre al centro ci sarà Acerbi; in mezzo al campo quintetto composto da Marusic-Savic-Badelj-Luis Alberto e Lulic, mentre davanti Caicedo farà coppia con Immobile.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-2): Strakosha; Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj, Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.



Mister Di Carlo recupera Bani, che era fuori per infortunio. Ecco quindi il 4-3-1-2 con Sorrentino a difendere la porta; in difesa torna Bani al centro della retroguardia; a centrocampo ballottaggio tra Leris e Kiyine, con il primo favorito sul secondo; davanti Vignali potrebbe partire dall’ inizio con Stepinski, nonostante Pellissier sia in ottima forma.

PROBABILE FORMAZIONE CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj; Kiyine; Meggiorini, Stepinski.

Questa la terna arbitrale della sfida dell’ Olimpico: arbitra il sign. Daniele Chiffi, assistenti i sign. Rocca – Posado, IV uomo il sign. Rapuano. Alla V.A.R. Maresca e Di Vuolo.

Lazio – Chievo sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN



La telecronaca della partita – dalle 15.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Massimo Callegari, affiancato nel commento tecnico da Roberto Cravero; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Marco Russo. Pre (dalle 14.45) e post partita in diretta dallo stadio Olimpico di Roma a cura di Alessandro Iori.

La sfida dell’ Olimpico sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. Lazio-Chievo su Dazn sarà visibile nelle seguenti modalità: Smart TV (modelli Samsung Tizen TV, Android TV, LG Web OS TV); su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV oppure utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox One; su smartphone, tablet e pc Android e iOS e infine sul sito dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. Ovviamente sarà possibile vedere Lazio-Chievo in streaming live su DAZN solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento. Ricordiamo, inoltre, che per i nuovi abbonati il primo mese di Dazn è totalmente gratuito.



Lazio-Chievo in diretta sulla Rai: le modalità (Radio e Tv)

Lazio-Chievo, gara valevole come sfida per la 33a giornata di Serie A, sarà possibile ascoltarla in contemporanea su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport con la radiocronaca di Giovanni Scaramuzzino in diretta dall’Olimpico di Roma a partire dalle ore 14.55 all’interno di Tutto il calcio minuto per minuto, con collegamenti alternati dagli altri campi di questo turno pre-pasquale di campionato.

Rai Radio 1 è la radio ufficiale del calcio, del basket e non solo, in Italia. Per ogni turno di campionato, il sabato e la domenica, Rai Radio 1 trasmetterà e seguirà in diretta tutte le partite dei campionati italiani di Serie A TIM, Serie B BKT, Lega Basket A, e quelli internazionali di Champions League (nuovo orario alle 18.55 e 21.00) ed Europa League. Senza dimenticarsi del volley, della Formula 1 e della Moto GP.