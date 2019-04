Lazio, Inzaghi: ”Contro il Milan ci giochiamo la stagione”

Una grande notte per rinascere. La Lazio si prepara a tornare a San Siro, laddove l’ultima volta è caduta sotto i colpi di Kessiè. Davanti avrà nuovamente il Milan e la speranza è quella di ripetere quanto fatto in Coppa Italia lo scorso gennaio, quando i biancocelesti superarono ai rigori l’Inter nei quarti. Stesso trofeo e stesso stadio, ma avversario diverso. Si riparte dallo 0-0 dell’andata, l’obiettivo è riscattare l’ultimo mese di campionato, fatto di tre sconfitte e un pareggio: “Si è parlato molto della brutta figura fatta con il Chievo, ora c’è voglia di riscatto nello spogliatoio. Ci giochiamo tanto della nostra stagione, vogliamo prenderci una finale che per noi rappresenta un grande obiettivo – queste le parole alla vigilia rilasciate da Simone Inzaghi a Lazio Style Channel – facciamo parlare il campo. Affronteremo una grande squadra, in questi anni le gare disputate contro i rossoneri sono sempre state molto tirate. Dovremo esser bravi a mostrarci propositivi indirizzando a nostro favore gli episodi”.

“Vogliamo la finale a tutti i costi”

Determinato dunque. Inzaghi non vuole lasciarsi sfuggire la possibilità di giocarsi un trofeo. In campionato il discorso Champions, per quanto complicato, è ancora aperto. Quindi non resta che lavorare e tornare quanto prima alla vittoria. A partire da San Siro: “In 90′ dovremo cercare la finale che vogliamo a tutti i costi – ha continuato – mi porterò dei cambi importanti, chi subentra è fondamentale quanto i titolari per centrare il nostro obiettivo”. Nel frattempo Inzaghi cambierà e non poco rispetto alla partita contro il Chievo. Spera che a cambiare possa essere anche il risultato. Una vittoria cambierebbe totalmente l’umore e il momento della sua Lazio.