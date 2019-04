Lazio,Milinkovic e Luis Alberto e le decisioni del giudice sportivo

Sono appena state diramate le decisioni del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, in merito alla quattordicesima giornata di ritorno di serie A. Per quanto riguarda la Lazio, squalifica di un turno per Milinkovic Savic più multa da diecimila euro, “per gesto di reazione nei confronti di un calciatore avversario”. Un turno di squalifica anche per Luis Alberto, colpevole di “avere, al termine della gara, rivolto un ironico applauso all’arbitro”. Salteranno la sfida contro la Sampdoria, dunque, ma torneranno arruolabili in quella con l’Atalanta.

GIUDICE SPORTIVO, LE ALTRE DECISIONI – Per quanto riguarda la Sampdoria, prossima avversaria in campionato della Lazio, viene ratificata l’ottava sanzione per Murru, la settima per Andersen, la quarta per Sala, che sarà quindi diffidato. Tra le altre sanzioni, ricordiamo l’mmenda da 10 mila euro ai danni di Gasperini, tecnico dell’Atalanta, reo di aver “contestato platealmente una decisione arbitrale”. Stessa ragione per cui Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese, è stato punito con una sanzione da cinquemila euro.

Il serbo ha lasciato i suoi in 10 uomini dopo poco più di mezz'ora per un folle calcio a Stepinski mentre il numero 10 ha visto il cartellino rosso per aver protestato animatamente contro l'arbitro dopo il fischio finale.

Oggi è arrivata la decisione del Giudice Sportivo che ha usato la mano leggera, fermando entrambi i giocatori biancocelesti per un solo turno, di conseguenza gli farà saltare solo la partita con la Sampdoria. Insieme a Luis Alberto e Milinkovic, salteranno il prossimo turno anche Baselli, Ciano, Cionek, Cristante, Faragò, Locatelli, Miguel Veloso e Zaniolo.