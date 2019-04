In quest’ultimo weekend di aprile, che farà da prologo al mese di maggio dove si concluderanno tutti i campionato, la piattaforma DAZN farà vedere puntuale come sempre i match di Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, Championship e il Bari per la Serie D.

Per il massimo campionato italiano il match di questa sera (ore 20.30) sarà il derby d’Italia tra Inter-Juventus sempre emozionante e pieno di polemiche per vari motivi. I bianconeri freschi vincitori del campionato per l’ottava stagione consecutiva vorranno comunque ben figurare contro un avversario, quello nerazzurro, a cui servono gli ultimi punti per la qualificazione alla prossima Champions League.

Alle ore 12.30 il lunch match metterà di fronte Frosinone-Napoli per una gara senza particolari significati visto che i padroni di casa ormai sono praticamente retrocessi, mentre i partenopei hanno solo l’obiettivo effimero di confermare il secondo posto della stagione scorsa.

Alle ore 15 in campo Chievo-Parma con i ducali che cercheranno di blindare la salvezza ormai quasi messa al sicuro, mentre i clivensi dopo il successo clamoroso contro la Lazio vorranno cercare il bis per finire il campionato. con onore.

Per il campionato cadetto il big match si giocherà allo stadio Via del Mare tra Lecce-Brescia rispettivamente seconda e prima in classifica, dunque in novanta minuti ci si gioca un bel pezzo di Serie A; molto importante in chiave playoff Pescara-Verona che in quest’ultimo periodo sono entrambe calate di condizione, mentre per la zona salvezza Venezia-Crotone dove sarà vietato sbagliare.

In Spagna dopo il turno infrasettimanale il Barcellona può vincere la Liga battendo al Camp Nou il non irresistibile Levante, impelagato per non retrocedere in Segunda Division. Il Real Madrid sarà impegnato a Vallecas nel derby minore cittadino contro il quasi retrocesso Rayo Vallecano.

Nella Ligue 1 appassionante lotta per il terzo posto tra Lione (59 punti)e Saint Etienne (56 punti) che da l’accesso ai preliminari di Champions League: i primi saranno impegnati a Bordeaux (ormai salvo), mentre i secondi in casa contro il Tolosa (quasi salvo).

Per gli appassionati delle serie minori, penultimo appuntamento stagionale con il campionato di Serie D dove il Bari, potrà festeggiare la promozione in Serie C ottenuto nel turno precedente, davanti ai propri tifosi ospitando i potentini del Rotonda che è ad una passo dalla retrocessione nel campionato Eccellenza.

Palinsesto DAZN: le dirette del 27-28-29 aprile

Dirette Serie A DAZN 34.a giornata 27-28 aprile



Inter-Juventus sabato 27 aprile ore 15.00

Frosinone-Napoli domenica 28 aprile ore 12.30

Chievo-Parma domenica 28 aprile aprile ore 15.00

Dirette Serie B DAZN 35.a giornata 27-28-aprile

Livorno-Palermo sabato 27 aprile ore 15.00

Pescara-Verona sabato 27 aprile aprile ore 15.00

Salernitana-Carpi sabato 27 aprile ore 15.00

Venezia-Crotone sabato 27 aprile aprile ore 15.00

Spezia-Perugia sabato 27 aprile ore 18.00

Cittadella-Ascoli domenica 28 aprile ore 15.00

Cremonese-Foggia domenica 28 aprile ore 15.00

Lecce-Brescia domenica 28 aprile ore 21.00

Dirette Liga DAZN 35.a giornata 27-28-29 aprile

Athletic Bilbao-Alaves sabato 27 aprile ore 13.00

Atletico Madrid-Real Valladolid sabato 27 aprile ore 16.15

Leganes-Celta Vigo sabato 27 aprile ore 18.30

Barcellona-Levante sabato 27 aprile ore 20.45

Valencia-Eibar domenica 28 aprile ore 12.00

Girona-Siviglia domenica 28 aprile ore 14.00

Real Sociedad-Getafe domenica 28 aprile ore 16.15

Villarreal-Huesca domenica 28 aprile ore 18.30

Rayo Vallecano-Real Madrid domenica 28 aprile ore 20.45

Real Betis-Espanyol lunedì 29 aprile ore 21.00

Dirette Ligue 1 DAZN 34.a giornata 28 aprile

Amiens-Strasburgo domenica 28 aprile ore 15.00

Angers-Reims domenica 28 aprile ore 15.00

Caen-Digione domenica 28 aprile ore 15.00

Lille-Nimes domenica 28 aprile ore 15.00

Nizza-Guingamp domenica 28 aprile ore 15.00

Saint Etienne-Tolosa domenica 28 aprile ore 17.00

Marsiglia-Nantes domenica 28 aprile ore 21.00

Montpellier-Psg martedì 30 aprile ore 19.00

Rennes-Monaco mercoledì 1 maggio ore 19.00

Dirette Football League Championship DAZN 45.a giornata 27-28 aprile

Middlesbrough-Reading sabato 27 aprile ore 16.00

Sheffield United-Ipswich sabato 27 aprile aprile ore 18.15

Norwich City-Blackburn Rovers sabato 27 aprile ore 20.30

Leeds United-Aston Villa domenica 28 aprile ore 13.00

Diretta Serie D DAZN 33.a giornata 28 aprile

Bari-Rotonda domenica 28 aprile ore 15.00