In questa 34.a giornata di Serie A che si giocherà tra oggi e lunedì spicca certamente il derby d’Italia tra Inter-Juventus con i nerazzurri che cercano gli ultimi punti per blindare il terzo posto. Match importanti anche per il quarto posto: Torino-Milan vero e proprio spareggio, Roma-Cagliari e Atalanta-Udinese con le squadre di casa che possono sfruttare il turno casalingo e infine Sampdoria-Lazio dove i biancocelesti dovranno per forza vincere per cullare ancora qualche chance, dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Chievo.

Per quanto riguarda la zona salvezza spiccano due match molto importanti come Spal-Genoa e soprattutto Bologna-Empoli che diranno molto sulla corsa per chi sarà la terza retrocessa dopo Chievo (già in Serie B) e Frosinone (quasi). Chiudono il quadro Chievo-Parma con i ducali quasi salvi e Fiorentina-Sassuolo unico match di giornata con le due squadre senza più obiettivi.

Serie A, telecronisti 34.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Sabato 27 aprile 2019

ore 15 Bologna-Empoli su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi

ore 18 Roma-Cagliari su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Massimo Tecca e Luca Marchegiani

ore 20.30 Inter-Juventus su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin

Domenica 28 aprile 2019

ore 12.30 Frosinone-Napoli su Dazn

Telecronaca: Stefano Borghi e Roberto Cravero

ore 15 Spal-Genoa su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Dario Massara e Renato Zaccarelli

ore 15 Chievo-Parma su Dazn

Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Massimo Donati

ore 18 Sampdoria-Lazio su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti

ore 20.30 Torino-Milan su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Daniele Adani

Lunedì 29 aprile 2019

ore 19 Atalanta-Udinese su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Federico Zancan e Luca Pellegrini

ore 21 Fiorentina-Sassuolo su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Andrea Marinozzi e Massimo Ambrosini